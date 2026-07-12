مبابي يواجه "عقدة" لامين جمال في معركة العبور لنهائي كأس العالم

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 14 يوليو/تموز 2026، صوب ملعب "إيه تي آند تي" (المعروف بملعب دالاس) في الولايات المتحدة، حيث يصطدم المنتخب الفرنسي بنظيره الإسباني في موقعة كروية حاسمة لحجز بطاقة العبور الأولى إلى نهائي كأس العالم عام 2026.

وتحمل هذه المواجهة في طياتها صراعا خاصا يتصدره عنوان "الثأر"، حيث يسعى النجم الفرنسي كيليان مبابي لكسر العقدة التي فرضها عليه الجوهرة الإسبانية الصاعدة لامين جمال، في مواجهة مباشرة ستكون الحادية عشرة في مسيرتهما المذهلة.

عقدة لامين جمال بالأرقام

وأبرزت صحيفة "سوو فوت" (So Foot) الفرنسية إحصاءات تاريخية تشير إلى تفوق كاسح للشاب الكتالوني؛ فخلال 10 مواجهات مباشرة سابقة في مختلف المسابقات، تمكن لامين جمال من تحقيق الفوز في 8 مباريات، مسببا مرارة الخسارة لمبابي في 80% من لقاءاتهما.

وعلى صعيد الأندية برفقة برشلونة، لم يتذوق لامين جمال طعم الهزيمة أمام مبابي سوى في مناسبتين:

الأولى (عام 2024): لحساب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عندما كان مبابي يقود هجوم باريس سان جيرمان.

الثانية (هذا الموسم): في كلاسيكو الدوري الإسباني عقب انتقال مبابي إلى ريال مدريد.

أما على الصعيد الدولي، فيمتلك لامين جمال سجلا مثاليا بنسبة نجاح 100% أمام الديوك الفرنسية، إذ قاد "الماتادور" الإسباني للفوز في مباراتين مصيريتين؛ الأولى في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا عام 2024 (2-1)، والثانية في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية عام 2025 في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة (5-4).

وقبل مواجهة فرنسا المرتقبة، صرح لامين جمال بثقة كبيرة قائلا إن على المنتخب الفرنسي أن يخشى إسبانيا. وردا على هذا التصريح، نشرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصاءات تقريرا استعرضت فيه أرقام الجوهرة الإسبانية في البطولة، مبرزة تراجع بعض مؤشراته الرقمية لتهدئة تلك النبرة الواثقة.

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وذكرت أوبتا أن مهاجم "لاروخا" لم يسجل سوى هدف واحد من أصل 23 تسديدة، وأكمل أقل من نصف مراوغاته (45.7%)، وفاز بأقل من نصف التحاماته (47.4%)، وفقد الكرة أكثر من أي لاعب آخر (104 مرات).

ومع ذلك، يتمتع لامين جمال بإحصاءات أفضل بكثير في مباراتيه السابقتين ضد المنتخب الفرنسي حيث سجل هدفا في نصف نهائي يورو عام 2024 وهدفين في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية عام 2025.

فاعلية مبابي التهديفية

رغم التفوق الجماعي للامين جمال مع منتخب إسبانيا، إلا أن لغة الأرقام الفردية تنصف كيليان مبابي؛ حيث أثبت فاعليته الهجومية المطلقة بتسجيله 9 أهداف خلال تلك المواجهات العشر، متفوقا على لامين جمال الذي زار الشباك 6 مرات.

يدخل المنتخبان المباراة بمعنويات مرتفعة عقب عروض قوية في الدور ربع النهائي من البطولة الحالية، مما يجعل موقعة الثلاثاء بمثابة نهائي مبكر يجمع بين رغبة مبابي في رد الاعتبار وقيادة بلاده للمجد، وطموح لامين جمال في تأكيد الهيمنة وبلوغ المشهد الختامي للمونديال.