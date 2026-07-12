مفاجأة مكسيكية.. فيفا يكشف قائمة أفضل 10 لاعبين في مونديال 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة أفضل عشرة لاعبين من حيث الأداء الفردي في كأس العالم 2026، وفق نظام التقييم الرسمي الذي يعتمد على قياس مردود اللاعبين خلال منافسات البطولة، وشهدت القائمة حضورا لأبرز نجوم النسخة الحالية.

وتصدر القائمة عدد من الأسماء اللامعة التي تألقت مع منتخباتها، في مقدمتهم كيليان مبابي، وليونيل ميسي، وإيرلينغ هالاند، وهاري كين، وجود بيلينغهام، وعثمان ديمبيلي، وفينيسيوس جونيور، إلى جانب لاعبين آخرين تركوا بصمتهم خلال مشوار المونديال.

وضمت القائمة أيضا بعض المفاجآت، من بينها وجود السويسري يوهان مانزامبي والبلجيكي تشارلز دي كيتيلاري، اللذين نجحا في خطف الأنظار بأدائهما خلال البطولة، إضافة إلى المكسيكي جوليان كينونيس الذي جاء في المركز العاشر بتقييم هجومي بلغ 6.83.

ويُعد كينونيس اللاعب المكسيكي الوحيد في قائمة الأفضل، بعدما قدم مستويات قوية خلال مشوار منتخب بلاده، إذ خاض 410 دقائق، وسجل أربعة أهداف وصنع هدفا آخر، ليكون من أكثر لاعبي منطقة اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي تأثيرا من الناحية الهجومية.

كما دخل المهاجم المكسيكي تاريخ منتخب بلاده بعدما عادل الرقم القياسي لأفضل هدافي المكسيك في تاريخ كأس العالم برصيد أربعة أهداف، متساويا مع لويس هيرنانديز وخافيير "تشيتشاريتو" هيرنانديز.

وتعكس القائمة تنوع النجوم المتألقين في كأس العالم 2026، بعدما جمعت بين أصحاب الخبرة الكبيرة مثل ميسي ومبابي، والجيل الجديد من المواهب التي فرضت نفسها على الساحة العالمية، في نسخة شهدت منافسة قوية على المستويين الفردي والجماعي.

قائمة أفضل 10 لاعبين أداء في كأس العالم 2026:

كيليان مبابي (فرنسا). ليونيل ميسي (الأرجنتين). إيرلينغ هالاند (النرويج). هاري كين (إنجلترا). يوهان مانزامبي (سويسرا). جود بيلينغهام (إنجلترا). عثمان ديمبيلي (فرنسا). تشارلز دي كيتيلاري (بلجيكا). فينيسيوس جونيور (البرازيل). جوليان كينونيس (المكسيك).