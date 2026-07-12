"فيفا" يصدر بيانا رسميا عن أزمة "سلك كاميرا" مباراة إنجلترا والنرويج

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السبت، إنه "لا يوجد دليل" يدعم المزاعم بأن هدف التعادل لإنجلترا في فوزها على النرويج 2-1 بعد التمديد في ربع نهائي كأس العالم 2026، كان ينبغي إلغاؤه، بعدما بدا أن الكرة اصطدمت بسلك كاميرا خلال بناء الهجمة.

واحتجّ لاعبو النرويج لدى الحكم الفرنسي كليمان توربان بعد هدف جود بيلينغهام في الوقت بدلا من الضائع من الشوط الأول والذي منح التعادل 1-1 على ملعب هارد روك في ميامي.

وأظهرت اللقطات لركلة المرمى التي نفذها حارس المرمى أوريان نيلاند والتي بدأت منها اللعبة التي أدت إلى هدف بيلينغهام، أن مسار الكرة بدا وكأنه تغيّر فجأة قبل أن تهبط في طريق لاعب وسط إنجلترا إيليوت أندرسون.

وبحسب قوانين اللعبة، كان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى إيقاف اللعب واستئنافه بإسقاط الكرة، إلا أن الاتحاد الدولي أوضح أن جهاز استشعار مدمجا داخل الكرة، وهي التقنية ذاتها التي استُخدمت لإلغاء هدف في خسارة كرواتيا أمام البرتغال في الأدوار الإقصائية سابقا في البطولة، أظهر عدم وجود أي إشارة إلى اصطدام الكرة بالسلك.

وجاء في البيان: "قبل هدف إنجلترا في الدقيقة 45+2 ضد النرويج، لم يُظهر جهاز الاستشعار في الكرة المتصلة أي ذروة في نبض الكرة أثناء وجودها في الهواء، وبالتالي لا يوجد أي دليل على أن الكرة لامست السلك العلوي وغيّرت مسارها".

احتجاج نرويجي

وأكد مدرب النرويج ستاله سولباكن أنه مقتنع بأن الكرة اصطدمت بسلك الكاميرا، وقال: "كان ذلك سوء حظ بالنسبة لنا. الكرة سقطت عموديا من السماء، لذلك غيرت اتجاهها. لكننا لا نستطيع فعل شيء حيال ذلك. لا أعتقد أننا سنعيد المباراة. هكذا تسير الأمور".

وأبدى سولباكن تفهما لقرار الحكم توربان بعدم إلغاء الهدف، وقال: "هو يقول إنه لم ير ذلك بنفسه، ولم يتلق أي إشارة تؤكد حدوثه، وهذا تفسير منطقي".

إعلان

وأضاف: "وبما أن الاتحاد الدولي يقول إنه لم يحدث أي تماس، ولا توجد أي إشارة من الشريحة داخل الكرة، فلا يمكنه فعل شيء حيال ذلك. لكن الكرة سقطت عموديا مباشرة أمام دكة البدلاء. أعني أنها اصطدمت به".

وتابع: "إذا لم يكن هناك أي صوت أو إشارة من الشريحة، ماذا يمكنني أن أقول؟ لكن الكرة هبطت من السماء مباشرة".

وأبدى سولباكن هدوءا إزاء القرارات الأخرى التي سارت ضد منتخب بلاده، ولا سيما قرار حكم الفيديو المساعد (VAR) الذي ألغى هدفا كان سيمنح النرويج التقدم 2-1 في الشوط الثاني، مشيرا إلى أن النرويج استفادت أيضا من الحظ في فوزها على البرازيل 2-1 في ثمن النهائي.

وقال: "يمكننا الجلوس هنا والشكوى، وربما نشعر بأن معظم التفاصيل الصغيرة لم تصب في مصلحتنا اليوم، لكن أمام البرازيل كانت هذه التفاصيل في صالحنا. لم يكن الأمر كذلك اليوم، لكن هذا أيضا جزء من كرة القدم. وربما نحتاج لبعض التفاصيل في صالحنا من أجل هزيمة أفضل المنتخبات في العالم، مثل البرازيل وإنجلترا اللتين هما ضمن أفضل خمسة منتخبات في تصنيف فيفا، وأنا متأكد من قدرتنا على ذلك. نقضي الكثير من الوقت في مناقشة هذه الحالات، لكن ذلك لا يفيدنا".