"تحدث معي باحترام".. مشادة بين ميسي وحكم مباراة الأرجنتين وسويسرا (فيديو)

لم تقتصر إثارة مواجهة الأرجنتين وسويسرا في ربع نهائي كأس العالم عام 2026 على الصراع الفني داخل المستطيل الأخضر، بل امتدت إلى لقطة أثارت اهتمام الجماهير ووسائل الإعلام، بعدما دخل قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي في مشادة كلامية مع الحكم البرتغالي جواو بيدرو بينهيرو خلال أحداث الشوط الأول.

وجاءت الواقعة قبل تنفيذ المنتخب السويسري ركلة حرة، عندما كان ميسي يقف ضمن حائط الصد الأرجنتيني، في الوقت الذي طلب فيه الحكم من اللاعبين التراجع إلى المسافة القانونية. إلا أن قائد الأرجنتين اعترض على الطريقة التي خاطبه بها الحكم، مطالبا إياه بالتحدث باحترام، في موقف عكس تمسكه بالحوار الهادئ رغم حدة النقاش.

ولم تنتهِ الواقعة عند هذا الحد، إذ التقطت كاميرات النقل التلفزيوني مشادة أخرى بين الطرفين عقب تنفيذ الركلة الحرة، حيث توجه ميسي إلى الحكم مجددا، وأظهرت قراءة حركة الشفاه أنه قال له: "تحدث معي باحترام، لا تُهِنني، تحدث معي باحترام، لقد تحدثت إليك باحترام".

ورغم نبرة الحزم في حديثه، حافظ قائد المنتخب الأرجنتيني على هدوئه طوال النقاش، إذ أبقى يديه خلف ظهره ولم يُبدِ أي تصرف انفعالي.

دون عقوبات تأديبية

ورغم احتدام النقاش بين الطرفين، لم يتخذ الحكم أي إجراء تأديبي بحق ميسي، لتنتهي الواقعة دون بطاقات أو عقوبات، لكنها تحولت سريعا إلى واحدة من أبرز اللقطات التي شهدتها المباراة، وتصدرت النقاشات بين الجماهير ووسائل الإعلام خلال مواجهة حاسمة في طريق المنافسة على بلوغ الدور نصف النهائي.

🚨Lionel Messi to the Portuguese referee:

"Do not disrespect me" (per @FabrizioRomano) pic.twitter.com/r1RyrjDX7Y

ويُعد جواو بيدرو بينهيرو (38 عامًا)، أحد أبرز الحكام الصاعدين في القارة الأوروبية، وبدأ إدارة مباريات دوري الدرجة الأولى البرتغالي عام 2015، قبل أن ينال الشارة الدولية في العام التالي.

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وشهد مساره التحكيمي تطورا متواصلا، إذ أدار مباريات في بطولات قارية كبرى، من بينها دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، وكأس السوبر الأوروبي عام 2025، وهو ما أهله للانضمام إلى قائمة الحكام المختارين لإدارة مباريات كأس العالم عام 2026.