سكالوني يعترف: الحظ حالف الأرجنتين أمام سويسرا.. وألفاريز: سعادة لا توصف

حققت الأرجنتين فوزا منطقيا لكن "بشق الأنفس" على سويسرا في ربع نهائي كأس العالم 2026، بعدما امتدت المباراة بينهما إلى الوقت الإضافي في أعقاب انتهاء الوقت الأصلي بهدف لمثله.

وكرّست الأرجنتين التي بلغت الدور نصف النهائي للمرة الثالثة في آخر أربع مشاركات، عقدتها لسويسرا، إذ لم تخسر أمامها في ثماني مواجهات وبواقع أربعة انتصارات وأربعة تعادلات.

وقال مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني عقب المباراة: "عانينا كثيرا، لكننا كنا نعلم أنهم فريق يتمتع بقوة بدنية كبيرة. واجهنا صعوبات عديدة، وأحيانا لم نتمكن من إيجاد الحلول، لكن الحظ كان إلى جانبنا اليوم بعدما طُرد أحد لاعبيهم".

وأضاف: "لا يزال أمامنا مجال للتحسن، لكننا حققنا الفوز في النهاية. وما أنجزناه يُعد أمرا تاريخيا، لأننا تأهلنا إلى الدور نصف النهائي".

وحول مواجهة إنجلترا علّق: "إنه فريق يقدم كرة قدم جيدة جدا ولديه مدرب ممتاز. علينا الآن استعادة جاهزيتنا. هذا هو الأمر الأكثر أهمية".

ألفاريز رجل المباراة

كان الهدف الثاني للأرجنتين الذي بصم عليه نجم التانغو ونادي أتلتيكو مدريد، خوليان ألفاريز، كافيا لجعله يتوج بجائزة رجل المباراة.

وقال ألفاريز أثناء تسلم الجائزة: "سعادة كبيرة بالتأهل بين الأربعة الأفضل في العالم الآن، أتممنا المهمة، كنا نعرف أن المباراة لن تكون سهلة، الفريق قاتل حتى النهاية، والمنافسون يصعبون الأمور علينا، نقاتل حتى النهاية ونسجل الأهداف".

وعن هدفه الرائع في المباراة قال: "كنت قد سددت كرة أيضا قبل ذلك الهدف، ولكن في لقطة الهدف وجدت المساحة والزاوية وسجلت هدفا رائعا".

وعن مواجهة إنجلترا في نصف النهائي أكد: "نصف نهائي كأس العالم ستكون مباراة صعبة للغاية، نعرف كيف يلعبون، فريق جيد جدا يمتلك جودة عالية، علينا التركيز على أنفسنا والتعافي سريعا".