رغم عدم التسجيل.. ميسي يصنع أرقاما تاريخية أمام سويسرا

بلغ منتخب الأرجنتين حامل اللقب نصف نهائي كأس العالم 2026، بتخطيه بشق الأنفس نظيره السويسري المنقوص عدديا 3-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 1-1) السبت في مدينة كانساس سيتي، ليضرب موعدا مع إنكلترا الأربعاء في أتلانتا.

وهذه هي المرة الثالثة فقط التي يكون فيها جميع المتأهلين الأربعة لنصف نهائي كأس العالم من المنتخبات التي سبق لها الفوز باللقب (1970، 1990).

كما وصل منتخب الأرجنتين إلى المربع الذهبي في كأس العالم للمرة الثالثة في آخر أربع نسخ (2014، 2022، 2026)؛ وقبل عام 2014، لم يصل المنتخب إلى نصف النهائي منذ عام 1990.

هذه هي المباراة رقم 13 للأرجنتين التي تمتد لأشواط إضافية في كأس العالم، وهو رقم قياسي، حيث حقق المنتخب الفوز (بما في ذلك الانتصارات بركلات الترجيح) في 11 منها.

أُقصي منتخب سويسرا في جميع مشاركاته الأربع في ربع نهائي كأس العالم (1934، 1938، 1954، 2026).

هدف خوليان ألفاريز في الدقيقة 112 هو ثاني أكثر هدف مُتأخر تستقبله شباك سويسرا في كأس العالم، بعد هدف أنخيل دي ماريا في الدقيقة 118 خلال فوز الأرجنتين 1-0 في الأشواط الإضافية خلال دور الـ16 عام 2014.

ميسي يكتب التاريخ رغم عدم التسجيل

وصل ليونيل ميسي لـ10 مساهمات تهديفية في نسخة كأس العالم الحالية، وهي المرة الثانية التي يقدم فيها 10 مساهمات في نسخةٍ واحدةٍ (بعد 2022)، ليصبح واحداً من لاعبين اثنين فقط حققا ذلك أكثر من مرة منذ عام 1966 (كيليان مبابي – 2022، 2026).

التمريرة الحاسمة التي قدمها ليونيل ميسي لهدف أليكسيس ماك أليستر الافتتاحي كانت الـ10 له في كأس العالم، أكثر باثنين من أي لاعب آخر منذ عام 1966 (دييغو مارادونا – 8)؛ قدم ميسي الـ10 تمريرات حاسمة لـ10 لاعبين مختلفين.

لم يخسر ليونيل سكالوني في أيةٍ من مبارياته الـ10 كمدرب لمنتخب الأرجنتين ضد منتخبات من الاتحاد الأوروبي (فاز في سبع مباريات وتعادل في ثلاث).

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سجل خوليان ألفاريز أربعة من أهدافه الخمسة في كأس العالم خلال الأدوار الإقصائية، ليعادل دييغو مارادونا كثاني أكثر لاعب أرجنتيني تسجيلاً في هذه الأدوار فقط خلف ليونيل ميسي (7).

دان ندوي هو رابع لاعب سويسري يسجل هدفين أو أكثر في نسخة كأس العالم الحالية، لينضم إلى يوهان مانزامبي وبريل إمبولو وروبن فارغاس؛ وقبل عام 2026، كانت نسخة 1954 هي الوحيدة التي شهدت تسجيل أكثر من لاعب سويسري لهدفين أو أكثر (جوزيف هوجي، روبرت بالامان).

بريل إمبولو هو رابع لاعب يتلقى بطاقة صفراء ثانية بسبب التمثيل في كأس العالم، والأول منذ أسامواه جيان مع غانا ضد البرازيل في عام 2006.