عقب انتهاء مباراة المنتخب النرويجي ونظيره الإنجليزي في الدور ربع النهائي لكأس العالم، نشرت حسابات رياضية وصفحات إعلامية مقطع فيديو زعمت أنه يوثق جماهير منتخب النرويج وهي تجلس على متن حزام نقل الأمتعة داخل مطار وتؤدي حركة "تجديف الفايكنغ" في طريق عودتها إلى بلادها عقب خروج المنتخب من كأس العالم عام 2026.

وأظهر المقطع عشرات المشجعين بقمصان وأعلام النرويج، يجلسون فوق حزام نقل الأمتعة ويحركون أذرعهم بصورة جماعية تحاكي احتفال التجديف، الذي اشتهرت به الجماهير النرويجية في هذه النسخة من المونديال.

ملايين المشاهدات

وحقق الفيديو انتشارا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي. فعلى سبيل المثال، حقق المقطع عبر حساب يدعى "سوفسلاب" (SoofsLab) – الذي نشر المقطع مصحوبا برسالة وداع لجماهير النرويج – نحو 1.3 مليون مشاهدة.

كما حققت بعض المنشورات عبر منصة إنستغرام أكثر من 5 ملايين مشاهدة، وكتب أحد الحسابات أن الفيديو نقله أحد المستخدمين من منصة سناب شات.

ووصل الفيديو أيضا إلى حسابات إعلامية ورياضية، من بينها حساب قناة "سبور تي في" (Sportv) البرازيلية، وحسابات إعلامية عربية وعالمية.

ماذا يقول التحقق؟

بعد التحقق، تبين أن المشاهد لا توثق واقعة حقيقية شهدها أحد المطارات كما زُعم، وإنما تم توليدها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، قبل أن يعاد نشرها خارج سياقها باعتبارها تسجيلا حقيقيا لجماهير النرويج.

ويشير تحليل مسار انتشار الفيديو إلى أن عشرات الحسابات التي شاركت المقطع، كتبت العبارة: "حقوق الفيديو تعود إلى مايكسميهم" (video credit mikesmmayhem).

ولم نعثر على حساب واضح بهذا الاسم على منصة سناب شات، لكن البحث قاد إلى صفحة على فيسبوك تحمل اسم "Mike’s Mayhem"، ويتابعها أكثر من 1.3 مليون مستخدم.

ويعرّف صاحب الصفحة نشاطه بالقول إنه يعمل باستخدام الذكاء الاصطناعي وبرامج الحاسوب لتطوير مهاراته في السرد وصناعة الأفلام، وإنتاج مقاطع "خيالية وممتعة وطريفة" باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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وقد ظهرت النسخة المنشورة من الفيديو عبر الصفحة نفسها وتظهر على المنشور إشارة "ذكاء اصطناعي".

كما تضم الصفحة عددا كبيرا من المقاطع المشابهة التي تعتمد على صناعة مواقف خيالية داخل المطارات والملاعب والأماكن العامة، وتُقدّم في إطار ترفيهي لا باعتبارها توثيقا صحفيا لأحداث حقيقية.

لماذا بدا الفيديو مقنعا؟

استند صانع الفيديو إلى حركة حقيقية اشتهرت بها جماهير منتخب النرويج خلال كأس العالم عام 2026، وهي حركة "تجديف الفايكنغ"، التي يجلس خلالها المشجعون خلف بعضهم بعضا، ويحركون أذرعهم وأجسادهم بتناغم، في محاكاة لحركة البحارة على متن سفن الفايكنغ القديمة.

وسبق أن ظهرت جماهير النرويج وهي تؤدي الحركة أمام ملعب ميامي، استعدادا لمواجهة المنتخب الإنجليزي في الدور ربع النهائي من البطولة.

ويبدو أن شهرة الحركة، إلى جانب توقيت نشر الفيديو بعد مباراة النرويج وإنجلترا، ساعدتا على تقديم المشاهد الخيالية باعتبارها لحظة عفوية حقيقية لجماهير المنتخب خلال رحلة العودة.

النرويج تودع المونديال

وتركت النرويج بصمتها في كأس العالم لهذا العام 2026 من خلال مشوار تاريخي أتاح وضع البلاد على خريطة الكرة العالمية، رغم خروجها أمس السبت من الدور ربع النهائي أمام إنجلترا خلال مباراة جرت في ميامي الأمريكية.

وكان المنتخب النرويجي قد تقدم في النتيجة عبر أندرياس شيلدروب، الذي أطلق تسديدة قوية سكنت شباك الحارس جوردان بيكفورد، لكن إنجلترا عادت سريعا إلى المباراة بفضل هدف سجله جود بيلينغهام في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وعاد بيلينغهام لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 93 ليتأهل المنتخب الإنجليزي للدور قبل النهائي في المونديال للمرة الرابعة في تاريخه بعد نسخ 1966 و1990 و2018.