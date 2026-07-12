قبل مباريات نصف النهائي.. حاسوب ذكي يتوقع بطل كأس العالم 2026

تنبأ حاسوب عملاق بهوية الفريق المرشح للتتويج بلقب النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم، التي وصلت إلى الدور نصف النهائي.

واكتملت أضلاع المربع الذهبي صباح اليوم بتأهل منتخب الأرجنتين حامل اللقب، بعد فوزه على سويسرا بنتيجة 3-1 في مباراة امتدت لشوطين إضافيين.

وقبلها بساعات تجاوز المنتخب الإنجليزي عقبة نظيره النرويجي بانتصار شاق أيضا بنتيجة 2-1، وهي مباراة طال أمدها إلى 120 دقيقة أيضا.

وكان المنتخب الفرنسي أول المتأهلين لنصف النهائي بفوزه على المغرب 2-0، وفي اليوم التالي لحق به نظيره الإسباني عقب تجاوز مطب بلجيكا الصعب بهدفين لواحد.

حاسوب ذكي يتوقع بطل كأس العالم 2026

وبعد محاكاة نحو 25 ألف مرة لاستخراج توقعاته، تنبأ حاسوب "أوبتا" (opta) العملاق بتتويج "الديوك" بقيادة نجمهم كيليان مبابي، باللقب.

وبلغت نسبة تتويج المنتخب الفرنسي باللقب 34.05%، بفارق كبير عن المنتخبات الثلاثة الأخرى، وهو توقع لو صح سيرفع رصيد "الديوك" من ألقاب كأس العالم إلى ثلاثة بعد التتويج عامي 1998 و2018.

وجاء المنتخب الإسباني في المركز الثاني، يليه نظيره الإنجليزي واللافت أن الأرجنتين حامل اللقب جاء في المركز الرابع والأخير، وفق توقعات الحاسوب العملاق.

نسبة تتويج كل فريق بكأس العالم 2026 وفقا لتوقعات حاسوب أوبتا:

منتخب فرنسا: 34.05%.

منتخب إسبانيا: 23.45%.

منتخب إنجلترا: 21.94%.

منتخب الأرجنتين: 20.55%.

مباريات نصف النهائي

وفيما يتعلق بمباراتي نصف النهائي، فتوقع الحاسوب العملاق فوز فرنسا على إسبانيا بنسبة بلغت 57.7%، مقابل 43.3% للأخير.

وفي المباراة الأخرى مالت الكفة لصالح "الأسود الثلاثة" بأفضلية طفيفة للغاية بنسبة 50.94%، مقابل 49.06% "لراقصي التانغو".

مواعيد مباراتي نصف النهائي من كأس العالم 2026 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة:

الثلاثاء 14 يوليو/تموز 2026

فرنسا – إسبانيا على ملعب دالاس الساعة 22:00.

الأربعاء 15 يوليو/تموز 2026

إنجلترا – الأرجنتين على ملعب أتلانتا الساعة 22:00.

ومن المقرر أن يتقابل الفائزان في المباراة النهائية المقررة يوم الأحد المقبل عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، على ملعب نيوجيرسي.

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وفي اليوم السابق وتحديدا عند الساعة 12 بعد منتصف الليل يلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على ملعب ميامي.