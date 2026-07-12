توخيل "غاضب" رغم تأهل إنجلترا لنصف نهائي المونديال.. وهكذا رد عليه بيلينغهام

قال مدرب إنجلترا توماس توخيل السبت إن فريقه كان "محظوظا" بعدما تخطى النرويج بصعوبة 2-1 بعد التمديد وبلغ نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم في أمريكا الشمالية، ما أثار استياء صاحب الثنائية جود بيلينغهام.

ولم يكن توخيل الغاضب في مزاج للاحتفال بعدما ضمن هدفا جود بيلينغهام الفوز الثاني لمنتخب "الأسود الثلاثة" بعد تأخر، في مباراة متوترة على ملعب هارد روك في ميامي.

وقال الألماني في مقابلة على أرض الملعب بعد لحظات من فوز فريقه: "جعلنا الأمور صعبة جدا جدا على أنفسنا اليوم".

وأضاف: "النتيجة رائعة. بلوغ نصف النهائي أمر مذهل، لكنني لست سعيدا بالأداء".

وتابع: "الالتزام موجود، لكن طريقة لعبنا جعلت الأمور صعبة جدا علينا: أسلوب لعبنا، كيف لعبنا، عشوائي، كثير من الحذر، ليس بالسرعة الكافية، وليس كافيا. كنا محظوظين اليوم".

غير أن توخيل شدد على أن فريقه بحاجة إلى التحسن إذا أراد التقدم أكثر في البطولة، وقال: "نحن بحاجة إلى أن نتحسن. الآن وقت الاحتفال، والعيش في اللحظة. أمامنا ثلاثة أيام" في إشارة إلى مباراة نصف النهائي الأربعاء المقبل.

بيلينغهام يرد على توخيل

وعند سؤاله على قناة "آي تي في" بعد المباراة التي كان فيها منقذا للأسود الثلاثة بتسجيله هدفين، رد بيلينغهام على تصريحات توخيل قائلا: "نعم، حسنا، لا يهم. الأمر صعب على أرض الملعب، إنها مباراة مرهقة. كل اللاعبين خاضوا مباراة مرهقة. أفكاري وتقديري يذهبان إلى اللاعبين على أرض الملعب الذين قدموا مباراة رائعة".

وعند إعادة طرح هذه التصريحات عليه في المؤتمر الصحافي، أوضح توخيل: "لا أحد يشكك في ذلك (في إشارة إلى الحرارة والجهد). أنا معجب بالعمل الذي قاموا به، وبجهودهم، وبإيمانهم بأنفسهم، وبقدرتهم على تجاوز الصعوبات، والتشبث بالأمل، وإيجاد طرق للفوز، هذا فعلا في أعلى المستويات".

وتابع: "لن يتلقوا أبدا ما يكفي من الإشادة على ذلك، لكنني أيضا مدرب كرة قدم وأعتقد أنه يمكننا اللعب بشكل أفضل. بشكل عام، لا أرى أنها كانت مباراة على مستوى عال جدا، لقد قدمنا عروضا أفضل من قبل"، مشددا على وجهة نظره.

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وعند سؤاله عن الهدف الأول لإنجلترا الذي جاء بعد أن لمس الكرة كابل كاميرا، قال: "هناك شريحة داخل الكرة يمكنها أن تخبرك إذا ما لامستها شعرة، كما نعلم منذ مباراة كرواتيا-البرتغال. يفترض أن تكون قادرة على إخبارك إن كان ذلك قد حدث. لم أكن على علم بذلك، ولم أرَ شيئا".

وكال توخيل المديح لبيلينغهام بقوله: "أداء عالمي من لاعب عالمي. في لحظات كبيرة جدا وحاسمة، كان في القمة تماما".

وستواجه إنجلترا الآن إما الأرجنتين أو سويسرا في أتلانتا الأربعاء، في سعيها لبلوغ أول نهائي لكأس العالم منذ 60 عاما عندما ظفرت باللقب الوحيد لها حتى الآن وكان على أرضها.