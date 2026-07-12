بعد الخروج من كأس العالم.. هالاند يختار منتخبه المفضل لإحراز اللقب

أعرب المهاجم إرلينغ هالاند عن سعادته بأن المشوار التاريخي لمنتخب بلاده في كأس العالم 2026 أتاح وضع النرويج "على الخريطة"، رغم الخروج السبت من الدور ربع النهائي أمام إنجلترا (1-2 بعد التمديد) في ميامي.

وقال هالاند الذي خضع لرقابة مشددة من قبل الدفاع الإنجليزي وتوقف رصيده عند سبعة أهداف في البطولة: "خسرنا أمام إنجلترا لكننا قدمنا مباراة قوية".

وأضاف في المنطقة المختلطة: "مع بعض القرارات المختلفة، كان يمكن أن يكون الأمر مختلفا، لكن في هذا المستوى التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق".

وتابع مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي: "الأداء شيء، والفوز على البرازيل (2-1 في ثمن النهائي) شيء آخر، لكن أعتقد أن الطريقة التي وضعنا بها النرويج على الخريطة هي ربما أكثر ما يؤثر بي"، وذلك بعد أول وصول للنرويج إلى ربع نهائي كأس العالم في تاريخها.

وأردف قائلا: "آمل الآن أن نتمكن من بناء شيء من أجل كأس أوروبا وكؤوس العالم المقبلة، لأن جيلنا استثنائي".

وشدد بعد هذا المشوار التاريخي على أنه "أعتقد أن ذلك غيّر النرويج وغيّرني أنا أيضا".

وعن المنتخب الذي يدعمه بعد هذا الخروج، قال مبتسما: "بالطبع أريد أن تحقق إنجلترا النجاح. أعتقد أنني امتلكت قميص إنجلترا قبل أن أمتلك قميص النرويج عندما كنت صغيرا".

وعند سؤاله عن أداء الإنجليزي جود بيلينغهام قال: "صديق جيد تعرفت عليه، ولا يفاجئني أن يسجل هدفين اليوم وأن يلعب بهذا المستوى. أحيانا يتعرض لانتقادات أكثر من اللازم لأنه لا يسجل عددا كافيا من الأهداف، أو لأي سبب كان. بالنسبة لي هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، وهو لاعب وسط. ومع ذلك يسجل الأهداف، ويستطيع مراوغة كل لاعب على أرض الملعب. لا أملك سوى الإشادة بجود، أراه مذهلا. إنجلترا محظوظة لأن الجميع يتمنى أن يضم لاعبا مثله إلى منتخب بلاده".