"أحسنتما يا بيلينغهام والحكم".. رسالة ساخرة من والد هالاند بعد خروج النرويج

فجّر ألفي هالاند، والد نجم منتخب النرويج إيرلينغ هالاند، موجة من الجدل عقب خروج منتخب بلاده من الدور ربع النهائي لكأس العالم 2026، بعدما وجه انتقادات لاذعة للحكم الفرنسي كليمنت توربان، معبرًا عن استيائه من عدد من القرارات التحكيمية التي شهدتها مواجهة إنجلترا.

ورغم إشادته بالمستوى الفني الكبير الذي قدمه المنتخبان، واعترافه بالدور البارز الذي لعبه جود بيلينغهام خلال المباراة، فإن انتقاداته انصبت بشكل رئيسي على الأداء التحكيمي، الذي اعتبره مؤثرًا في نتيجة اللقاء.

وأبدى المنتخب النرويجي اعتراضه على عدة قرارات تحكيمية رأى أنها صبت في مصلحة المنتخب الإنجليزي.

وكانت أولى الحالات المثيرة للجدل عقب هدف التعادل لإنجلترا، إذ اعتقد لاعبو النرويج أن الكرة اصطدمت بكابل الكاميرا المعلقة فوق أرضية الملعب بعد تنفيذ أورغان نيلاند ركلة المرمى، ما أدى إلى تغيير مسارها قبل أن تصل إلى لاعبي إنجلترا وتنتهي بتسجيل هدف التعادل.

ورغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم نشر لاحقًا لقطات مصورة في محاولة لحسم الجدل، فإنها لم تنجح في إقناع الجانب النرويجي بصحة القرار.

إلغاء هدف جديد يزيد الاحتقان

وتواصلت الاعتراضات عندما اعتقد المنتخب النرويجي أنه تقدم بنتيجة 2-1، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد لمراجعة اللعبة.

وبعد مراجعة استغرقت وقتًا طويلًا، قرر الحكم كليمنت توربان إلغاء الهدف، وأمر بإعادة تنفيذ الركلة الركنية، معتبرًا أن إيرلينغ هالاند ارتكب مخالفة قبل دخول الكرة إلى أرض الملعب، وهو قرار أثار استياءً واسعًا داخل المعسكر النرويجي.

ولم تتوقف الاعتراضات عند هذا الحد، إذ شهدت المباراة لقطة أخرى أثارت غضب لاعبي النرويج، بعدما ارتدت إحدى الكرات من العارضة، وتعرض أحد اللاعبين، بحسب احتجاجات المنتخب، للدفع أثناء محاولته لعب الكرة برأسه، ما أفقده توازنه داخل منطقة الجزاء.

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ورغم مطالبات اللاعبين باحتساب ركلة جزاء، أشار الحكم إلى استمرار اللعب، كما لم يرَ طاقم حكم الفيديو المساعد ما يستوجب التدخل أو مراجعة اللقطة.

رسالة ساخرة بعد الإقصاء

وعقب خروج النرويج من البطولة، لجأ ألفي هالاند إلى حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر رسالة حملت طابعًا ساخرًا، هنأ فيها جود بيلينغهام والحكم كليمنت توربان، في إشارة واضحة إلى اعتقاده بأن القرارات التحكيمية لعبت دورًا مؤثرًا في إقصاء منتخب بلاده من منافسات كأس العالم.

وأعادت تصريحات والد هالاند إشعال الجدل حول أداء الطاقم التحكيمي في المباراة، لتبقى المواجهة بين النرويج وإنجلترا واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة للنقاش، سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه.