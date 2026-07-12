رياضة|كأس العالم 2026|إسبانيا

غزو كتالوني للمربع الذهبي.. برشلونة يبسط نفوذه على نصف نهائي كأس العالم

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برشلونة يسيطر على نصف نهائي كأس العالم 2026
برشلونة يسيطر على نصف نهائي كأس العالم 2026 (غيتي إيميجز)
Published On 12/7/2026

ذكر تقرير إعلامي أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يواصل حضوره القوي في بطولة كأس العالم 2026، بعدما بلغ عشرة من لاعبيه الدوليين الدور قبل النهائي مع منتخباتهم، ليضمن النادي الكتالوني وجود ممثل له على الأقل في المباراة النهائية.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "ماركا" الإسبانية أن من بين المنتخبات الأربعة المتبقية بالبطولة تمتلك ثلاثة منتخبات لاعبين من برشلونة، وهي منتخبات إسبانيا وفرنسا وإنجلترا.

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وأشار التقرير إلى أن نادي برشلونة ضمن على الأقل تواجد لاعب واحد في النهائي، حيث تلتقي فرنسا مع إسبانيا، بعد غد الثلاثاء، في الدور قبل النهائي.

وستنطلق منافسات الدور قبل النهائي بعد يوم الراحة المقرر، غدا الاثنين، بمواجهة مرتقبة تجمع إسبانيا وفرنسا، وتحمل هذه المباراة طابعا خاصا لبرشلونة، حيث سيشارك فيها تسعة لاعبين يرتبطون بالنادي الكتالوني.

ويمثل منتخب إسبانيا كل من لامين جمال، وإريك غارسيا، وبيدري، وغافي، وباو كوبارسي، وداني أولمو، وفيران توريس، وخوان غارسيا، بينما يرتدي جول كوندي قميص المنتخب الفرنسي.

ويوم الأربعاء، يلتقي منتخبا إنجلترا والأرجنتين في المباراة الثانية بالدور قبل النهائي.

ويضم المنتخب الإنجليزي أنتوني غوردون، أولى صفقات برشلونة استعدادا للموسم الجديد، كما يضم ماركوس راشفورد، الذي سبق له تمثيل الفريق الكتالوني مؤخرا، وكان المهاجم الإنجليزي لعب الموسم الماضي مع برشلونة على سبيل الإعارة تحت قيادة المدرب هانسي فليك، لكن النادي قرر في النهاية عدم تفعيل بند شراء عقده، ليغادر صفوف الفريق في 30 يونيو/حزيران الماضي.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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