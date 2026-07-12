موعد مباراة الأرجنتين ضد إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

رياضة الجزيرة تستعرض موعد مباراة الأرجنتين ضد إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم.

تأهلت الأرجنتين إلى نصف النهائي بعد فوزها على سويسرا 3-1 بعد التمديد للأشواط الإضافية.

بدورها، حجزت إنجلترا بطاقة التأهل للدور ذاته بعد فوزها على النرويج 2-1 بعد خوض الأشواط الإضافية.

تقام مباراة الأرجنتين ضد إنجلترا يوم الأربعاء 15 يوليو/تموز 2026 على ملعب أتلانتا.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية وقطر ومصر، الحادية عشرة (23:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة للمباراة

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كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

يبحث كلا المنتخبين عن خطف بطاقة العبور الغالية إلى المباراة النهائية وتأكيد الجدارة باعتلاء عرش الكرة العالمية.

الهدوء وسحر ميسي

أثبتت الخبرة الواسعة للاعبي الأرجنتين أنها ميزة لا تُقدر بثمن في الأوقات الحرجة. ورغم أن "التانغو" ليس فريقا مثاليا، حيث يعيبه أحيانا الإفراط في التقدم والحاجة إلى مزيد من السرعة على الأجنحة، إلا أنه يظل من أكثر الفرق هدوءا واتزانا في المراحل الأخيرة من المباريات الحاسمة.

وتكتسب هذه المواجهة عاطفة وزخما خاصا، كونها تُمثل الحلم الأخير للنجم ليونيل ميسي فيما يُرجّح أن تكون مشاركته المونديالية الأخيرة.

ورغم المعاناة، أظهر الأرجنتينيون حماسا كبيرا في تخطي الرأس الأخضر، ثم العودة المذهلة أمام مصر، وصولا إلى موقعة سويسرا التي استعصى دفاعها حتى ظهر جوليان ألفاريز بهدف صاروخي حسم اللقاء. ومع إدراك الأرجنتين أن إنجلترا – أو الفائز من قمة فرنسا وإسبانيا – ستكون اختبارا أشد قسوة، يبقى الرهان قائما على لحظات السحر الفردي لنجومها.

بيلينغهام المتوهج ومرونة كين

على الجانب الآخر، يدخل المنتخب الإنجليزي مواجهة الأربعاء مسلحا بقوة هجومية ضاربة يقودها الشاب جود بيلينغهام. وتظهر البصمة التكتيكية للمدرب توماس توخيل بوضوح في كيفية استغلال تحركات هاري كين؛ حيث يفضل الأخير التراجع لوسط الملعب لاستلام الكرة وبناء الهجمات، مما يمنح الأجنحة السريعة والمستمرة في التدوير (أنتوني غوردون، بوكايو ساكا، نوني مادويكي، ماركوس راشفورد وإيبيريتشي إيزي) المساحة للتقدم للأمام.

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هذا التناغم التكتيكي يفتح عمق الملعب أمام انطلاقات بيلينغهام، الذي بات الفتى الذهبي للإنجليز في الأدوار الإقصائية بتسجيله ثنائية في مرمى المكسيك وثنائية أخرى حاسمة أمام النرويج.

أرقام هجومية مرعبة

تشتعل المنافسة الفردية داخل الملعب، حيث يملك كل من جود بيلينغهام وهاري كين 6 أهداف في 6 مباريات، وفي قائمة هدافي البطولة الحاليين، لا يتفوق على الثنائي الإنجليزي سوى ليونيل ميسي وكيليان مبابي، مما ينذر بقمة هجومية كاسرة لا تقبل القسمة على اثنين.