استمرارية كين وبيلينجهام يقتحم التاريخ في أبرز أرقام انتصار إنجلترا على النرويج

حقق منتخب إنجلترا فوزًا مهمًا على نظيره النرويجي بهدفين لهدف في ربع نهائي كأس العالم 2026، ليضرب موعدًا مع الفائز من الأرجنتين وسويسرا في نصف نهائي المونديال.

التأهل الإنجليزي أفرز عددًا من الأرقام التي تحدث لأول مرة منذ زمن طويل، لعل من أهمها تأهل منتخب إنجلترا إلى نصف النهائي في 4 بطولات كبرى منذ عام 2018، سواء في كأس العالم أو كأس أمم أوروبا، وهو نفس عدد مرات وصوله إلى هذا الدور طوال تاريخه قبل مونديال 2018.

وقد حقق منتخب إنجلترا 4 انتصارات متتالية في كأس العالم، وهي أطول سلسلة انتصارات له خلال نسخة واحدة منذ مونديال 1966، عندما فاز في 5 مباريات متتالية.

توماس توخيل هو ثاني مدرب فقط يحافظ على سجله خاليًا من الهزائم في أول 6 مباريات له مع منتخب إنجلترا بكأس العالم، بعد ألف رامسي عام 1966، الذي حقق السجل نفسه تمامًا بعد 6 مباريات: 5 انتصارات وتعادل واحد.

فشل منتخب النرويج في تحقيق الفوز خلال مبارياته السبع أمام منتخبات أوروبية في كأس العالم (تعادل في مباراتين وخسر في 5)، كما خسر مبارياته الثلاث التي خاضها أمامها في الأدوار الإقصائية.

لم تشهد المباراة التسديدة الأولى إلا في الدقيقة 29 عن طريق هاري كين، وهي أطول مدة انتظار للتسديدة الأولى في أي مباراة بكأس العالم 2026.

بيلينغهام يقتحم التاريخ

بعد تسجيله ثنائيتين أمام المكسيك والنرويج، أصبح الإنجليزي جود بيلينغهام أول لاعب يسجل هدفين أو أكثر في مباراتين متتاليتين بالأدوار الإقصائية خلال نسخة واحدة من كأس العالم منذ دييغو مارادونا عام 1986، الذي سجل ثنائية أمام إنجلترا وأخرى أمام بلجيكا.

رفع جود بيلينغهام رصيده إلى 7 أهداف مع منتخب إنجلترا في كأس العالم، ولا يتفوق عليه بين اللاعبين الذين سجلوا في البطولة بعمر 23 عامًا أو أقل سوى كيليان مبابي برصيد 12 هدفًا، بينما عادل بيلينغهام رصيد بيليه البالغ 7 أهداف.

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سجل جود بيلينغهام 6 أهداف في كأس العالم 2026، لم يأتِ أيٌّ منها من ركلة جزاء. ويُعد هذا الرقم أعلى حصيلة مشتركة للاعب إنجليزي من الأهداف غير المسجلة من ركلات جزاء خلال نسخة واحدة من بطولة كبرى، سواء كأس العالم أو كأس أمم أوروبا، بالتساوي مع غاري لينيكر الذي سجل 6 أهداف في مونديال 1986.

بفضل جود بيلينغهام، الذي سجل 6 أهداف، وهاري كين، صاحب الأهداف الخمسة، تشهد إنجلترا للمرة الأولى تسجيل لاعبين مختلفين 5 أهداف أو أكثر لكل منهما خلال نسخة واحدة من بطولة كبرى، سواء كأس العالم أو كأس أمم أوروبا.

خاض هاري كين مباراته الدولية رقم 120 مع منتخب إنجلترا، ليعادل واين روني كأكثر اللاعبين مشاركة بقميص المنتخب (بدون حراس المرمى)، ولا يتفوق عليهما في إجمالي المشاركات مع "الأسود الثلاثة" سوى الحارس بيتر شيلتون، برصيد 125 مباراة دولية.

أصبح جوردان بيكفورد اللاعب الأكثر مشاركة مع منتخب إنجلترا في كأس العالم، متجاوزًا زميله حارس المرمى بيتر شيلتون (17) في هذه المباراة (18).