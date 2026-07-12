رياضة|كأس العالم 2026|إيران

استعدادا لكأس آسيا في السعودية.. إيران تحسم مصير مدرب المنتخب بعد وداع المونديال

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group G - Iran v New Zealand - Los Angeles Stadium, Inglewood, California, U.S. - June 15, 2026 Members of the Iran coaching team during the national anthems before the match as Iran fans display pre-Iranian Revolution "Lion and Sun" flags behind them REUTERS/Daniel Cole
الجهاز الفني لمنتخب إيران قبل مباراته ضد نيوزيلندا (رويترز)
Published On 12/7/2026

⁠أكد ⁠الاتحاد الإيراني لكرة القدم يوم الأحد أن المدرب أمير قالينوي مدد عقده ⁠مع المنتخب الإيراني حتى كأس آسيا التي ستقام في السعودية في يناير/كانون ⁠الثاني.

ويتولى قالينوي تدريب إيران منذ عام 2023، بعد أن قاد بلاده إلى ثلاثة تعادلات متتالية خلال كأس العالم ليفقد ‌فرصة التقدم لمرحلة خروج المغلوب بفارق ضئيل.

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ونقلت صحيفة "طهران تايمز" عن مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني للعبة، قوله "سيظل قالينوي مدربا للمنتخب الوطني. تلقينا بالفعل خططه لكأس آسيا. سيبدأ قريبا معسكر تدريب المنتخب الوطني ⁠استعدادا للتوقف الدولي المقبل. هناك ⁠أيضا عدة تطورات مخطط لها لفرقنا الوطنية".

ويخوض قالينوي ولايته الثانية مع إيران بعد أن قادها ⁠إلى دور الثمانية لكأس آسيا عام 2007 وإلى قبل النهائي ⁠عام 2023. وفازت إيران بلقب ⁠البطولة القارية ثلاث مرات، كان آخرها عام 1978.

وستنطلق النسخة المقبلة من كأس اسيآ في السابع ‌من يناير/كانون الثاني، على أن تقام المباراة النهائية في الرياض يوم الخامس ‌من فبراير/شباط.

وستلعب إيران في المجموعة الثالثة مع سوريا وقرغيزستان والصين.

المصدر: رويترز

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