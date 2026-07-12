استعدادا لكأس آسيا في السعودية.. إيران تحسم مصير مدرب المنتخب بعد وداع المونديال
أكد الاتحاد الإيراني لكرة القدم يوم الأحد أن المدرب أمير قالينوي مدد عقده مع المنتخب الإيراني حتى كأس آسيا التي ستقام في السعودية في يناير/كانون الثاني.
ويتولى قالينوي تدريب إيران منذ عام 2023، بعد أن قاد بلاده إلى ثلاثة تعادلات متتالية خلال كأس العالم ليفقد فرصة التقدم لمرحلة خروج المغلوب بفارق ضئيل.
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ونقلت صحيفة "طهران تايمز" عن مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني للعبة، قوله "سيظل قالينوي مدربا للمنتخب الوطني. تلقينا بالفعل خططه لكأس آسيا. سيبدأ قريبا معسكر تدريب المنتخب الوطني استعدادا للتوقف الدولي المقبل. هناك أيضا عدة تطورات مخطط لها لفرقنا الوطنية".
ويخوض قالينوي ولايته الثانية مع إيران بعد أن قادها إلى دور الثمانية لكأس آسيا عام 2007 وإلى قبل النهائي عام 2023. وفازت إيران بلقب البطولة القارية ثلاث مرات، كان آخرها عام 1978.
وستنطلق النسخة المقبلة من كأس اسيآ في السابع من يناير/كانون الثاني، على أن تقام المباراة النهائية في الرياض يوم الخامس من فبراير/شباط.
وستلعب إيران في المجموعة الثالثة مع سوريا وقرغيزستان والصين.