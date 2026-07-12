أياكس الهولندي يفاوض جيرونا لضم النجم المغربي أوناحي

يسعى أياكس أمستردام جاهدا لتعزيز خط وسطه استعدادا للموسم الجديد 2026-2027، ويبرز الدولي المغربي عز الدين أوناحي كأحد أبرز أهدافه.

وبحسب ما أكده خبير الانتقالات العالمي فابريزيو رومانو، فإن إدارة أياكس وضعت النجم المغربي هدفا رئيسيا وأولوية في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، والاتصالات جارية الآن بين جميع الأطراف لتسريع حسم الصفقة.

تفاصيل العرض والشرط الجزائي

يمتد عقد النجم المغربي عز الدين أوناحي مع نادي جيرونا الإسباني حتى عام 2030، بشرط جزائي تبلغ قيمته 25 مليون يورو (نحو 27 مليون دولار). وفي هذا السياق، تكثف إدارة أياكس أمستردام تحركاتها عبر قنوات تفاوضية جادة لإقناع نظيرتها الإسبانية بقبول عرض مالي يقل قليلا عن قيمة الشرط الجزائي، لضمان إتمام الصفقة بسلاسة ودون تعقيدات.

وتأتي هذه التحركات القوية بطلب وإصرار مباشرين من المدير الفني الجديد لأياكس، ميشيل سانشيز؛ إذ يمتلك الأخير معرفة عميقة بقدرات أوناحي الفنية والتكتيكية، لكونه المدرب الذي أشرف على تدريبه سابقا وكان وراء جلبه إلى صفوف جيرونا.

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التوهج في كأس العالم

وجاء التحرك الهولندي السريع للتعاقد مع أوناحي، استجابة مباشرة لتألقه اللافت وقيادته المستحقة لكتيبة "أسود الأطلس" في مونديال 2026.

وتحت الإدارة الفنية للمدرب محمد وهبي، شهدت أدوار أوناحي تحولاً خططياً منحه حرية أكبر في التنشيط الهجومي، ليبرهن على نضج كروي لافت؛ حيث شارك في 6 مباريات مونديالية، سجل خلالها هدفين حاسمين (جاءا عبر ثنائية رائعة في شباك كندا لحساب دور الـ16)، كما صنع 5 فرص محققة للتسجيل خلال 439 دقيقة لعب، مساهماً بقوة في قيادة المغرب إلى الدور ربع النهائي قبل توقف المسيرة أمام فرنسا بالخسارة (0-2).

وتأكيداً لفرادة أسلوبه الفني وقيمته التكتيكية، رصدت شبكة "أوبتا" للإحصائيات رقماً تاريخياً استثنائياً للاعب؛ فخلال النسختين الأخيرتين لكأس العالم (قطر 2022 وأمريكا الشمالية 2026)، لم ينجح أي لاعب في العالم بأسره في تجاوز عتبة الـ20 مراوغة ناجحة والحصول على أكثر من 20 خطأ سوى اسمين فقط: الأسطورة ليونيل ميسي، وعز الدين أوناحي.

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هذا التوهج المونديالي أعاد إلى الأذهان النسخة الباهرة لأوناحي في ملاعب قطر قبل أربعة أعوام، ليمحو تماما فترات التذبذب وعدم الاستقرار التي اختبرها سابقا في الملاعب الفرنسية رفقة أولمبيك مرسيليا، أو خلال فترة إعارته لنادي باناثينايكوس اليوناني. ورغم الهبوط المفاجئ لناديه جيرونا إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني في الموسم الماضي، فإن النجم المغربي فرض نفسه كأحد أبرز صناع اللعب في "لا ليغا"، تاركاً بصمة قوية بحضوره المؤثر وهزه لشباك الأندية الكبرى.

لماذا يصر أياكس على ضم أوناحي؟

يبحث أياكس أمستردام عن قائد حقيقي لخط وسطه يجمع بين الموهبة الفنية الشابة والخبرة الدولية الكبيرة (حيث يمتلك أوناحي أكثر من 50 مباراة دولية في جعبته وهو في سن 26).

كما يمتلك ابن الدار البيضاء قدرة نادرة على التحكم في إيقاع المباريات، وبناء الهجمات من الخلف، والاختراق الطولي، فضلا عن خطورته التهديفية من خارج منطقة الجزاء.

هذا التفوق التكتيكي المرعب والقدرة العالية على الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط، يجعلان من أوناحي القطعة المفقودة التي يقاتل أياكس لترميم كبريائه الأوروبي بها.