أصبح عبئا على البرتغال.. نجم إنجليزي سابق يطالب رونالدو بالاعتزال

وجه النجم الإنجليزي السابق والمحلل الرياضي الحالي آلان شيرر نصيحة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مطالبا إياه بوضع حد لمسيرته الدولية والانسحاب من المشهد فورا، عقب الخروج المخيب للآمال لمنتخب البرتغال من نهائيات كأس العالم 2026 على يد الجار الإسباني.

شيرر، الذي راقب عن كثب معاناة هداف ريال مدريد التاريخي على الأراضي الأمريكية، كشف في تصريحات لشبكة "بيت فير" (Betfair) أن الوقت قد حان لكي يترجل "الدون" وهو في أوج عطائه، معتبرا أن استمراره بات يشكل عبئا تكتيكيا ومعضلة يصعب حلها داخل غرفة ملابس البرتغال.

عناد مارتينيز ورونالدو

واستهل شيرر حديثه بالاعتراف بقيمة اللاعب البالغ من العمر 41 عاما، قائلا: "الأمر معقد للغاية، فنحن نتحدث عن عملاق في عالم كرة القدم حطم كل الأرقام القياسية الممكنة. أنا معجب تماما بتفانيه، بأسلوب حياته، وبرغبته الصارمة في الاستمرار، لكن العناد التكتيكي كلف البرتغال الكثير".

وفجر المهاجم الإنجليزي السابق انتقادات حادة لكيفية إدارة المدير الفني روبرتو مارتينيز لنجمه العجوز، مؤكدا أن طريقة التعامل مع رونالدو، سواء بالبدء به أساسيا أو الإصرار على إبقائه، هي التي حددت مصير البرتغال في هذا المونديال".

وأضاف شيرر: "لقد أخرجه مارتينيز في مباراة واحدة فقط خلال البطولة، فدخل غونزالو راموس وسجل فورا. لكنه ضد إسبانيا، وعندما كان الفريق بأمس الحاجة لهدف الإنقاذ، رفض استبداله. كان يجب عليه سحبه وتغيير الخطة وضخ دماء جديدة".

وتابع محذرا: "أي مهاجم برتغالي شاب سيواجه هذه العقدة وسيدفن تكتيكيا، بغض النظر عن هويته، ما لم يعلن رونالدو اعتزاله الدولي".

ولم يتردد شيرر في دعوة رونالدو علنا للابتعاد عن صخب المستديرة قبل أن ينحدر عطاؤه بشكل لا يليق بتاريخه، حيث صرح قائلا: "لقد بلغ رونالدو الحادية والأربعين من عمره، ورغم أنني لا أستبعد أي مفاجأة منه، إلا أن استمراره في الدفاع عن ألوان البرتغال لعامين آخرين سيكون أمرا مذهلا حقا. إن القاعدة الذهبية في كرة القدم تقتضي دائما أن يترجل الفارس والجمهور لا يزال يتوق لسحره، وقد برهنت هذه البطولة أن العبء بات أثقل من أن يتحمله الدون أو يتحمله منتخب بلاده".

نبوءة التدريب

ومع اقتراب نهاية عقد رونالدو مع ناديه الحالي، النصر السعودي، بحلول الصيف المقبل، يظل مستقبله كلاعب في الملاعب غامضا ومثيرا للجدل.

إعلان

إلا أن شيرر توقع تحولا مهنيا مفاجئا ومثيرا لـ"صاروخ ماديرا" إذا اتخذ قرار الاعتزال؛ إذ يرى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز السابق أن دخول رونالدو عالم التدريب هو مسألة وقت لا أكثر، بل ورشحه مباشرة لقيادة منتخب بلاده من مقاعد البدلاء.

واختتم مهاجم نيوكاسل السابق نبوءته بالقول: "لا أعلم ما هي خططه المستقبلية بعد التقاعد، لكنني على يقين تام بأنه إذا أراد يوما ما كرسي المدير الفني لمنتخب البرتغال، فلن يستغرق الأمر سوى لحظات ليحصل على الوظيفة".