64 مباراة ولم يُنهك بعد.. الخطة السرية التي جهزت هالاند لمونديال 2026

يصل المهاجم النرويجي إيرلينغ براوت هالاند إلى اللحظة الأهم في مسيرته الكروية كالصاعقة، حيث يستعد لقيادة منتخب بلاده في مواجهة نارية أمام إنجلترا يوم السبت في ميامي، لحساب ربع نهائي كأس العالم 2026.

وتأتي هذه القمة لتمثل المباراة رقم 64 للنجم الشاب منذ 1 أغسطس/آب، في حصيلة بدنية مرعبة لم تمنعه من تقديم أفضل مستوياته على الإطلاق.

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واعترف هالاند لوسائل الإعلام بأهمية هذا المنعطف قائلا: "ربما تكون هذه أهم مباراة في حياتي. لقد قلت الشيء نفسه عن مواجهة البرازيل السابقة، كما لعبت نهائي دوري أبطال أوروبا وهو أمر ضخم، لكن الأهم على الإطلاق هو ما نفعله هنا الآن".

وتحمل المباراة حوافز استثنائية لـ "المدمر"، فهو الهداف الأول لمانشستر سيتي الإنجليزي، لكنه في الوقت ذاته وُلد في مدينة ليدز البريطانية، مما يضفي طابعا عاطفيا وخاصا على موقعة ميامي.

أرقام إعجازية وتدبير ذكي

شهدت هذه النسخة المونديالية انفجارا تلو الآخر للنجم النرويجي الذي سجل 7 أهداف في 4 مباريات فقط، وهو رقم مذهل يعادل الحصيلة التهديفية التاريخية الكاملة لمنتخب النرويج في جميع مشاركاته السابقة بالبطولة (8 مباريات).

هذه التنافسية العالية لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتاج تنسيق رفيع المستوى بين مدرب المنتخب ستالي سولباكن وإدارة مانشستر سيتي؛ حيث خضع اللاعب لبرنامج بدني ونفسي خاص تم وضعه في 2 يونيو/حزيران قبل السفر إلى الولايات المتحدة، وأثبت نجاحه الباهر.

ففي ظل موسم طويل ومضنٍ امتد لـ 11 شهراً، يرى هالاند أن تصفية الذهن هي السلاح السري للنجاح، قائلا:

"الاسترخاء أساسيا في موسم يتضمن نحو 66 مباراة. من المهم أن يكون ذهنك صافيا بالطريقة التي تفضلها، والمزاح والمرح جزء لا يتجزأ من حياتي اليومية إلى جانب التدرب بجدية".

ولتحقيق هذا التوازن، استغل لاعبو النرويج جولات الغولف في بوسطن، ونيوجيرسي، ودالاس، وصولاً إلى رطوبة ميامي الخانقة. بل إن هالاند خطف الأنظار في تكساس بعد الفوز على ساحل العاج، حين شوهد في متجر "وايلد بيل" الشهير يشتري قبعات رعاة البقر الأمريكية لارتدائها في مسابقات الروديو المحلية.

غوارديولا دق ناقوس الخطر وسولباكن استجاب

بدأت قصة "إدارة الإجهاد" في نوفمبر/تشرين الثاني، عندما فاجأ بيب غوارديولا الجميع بعد الفوز على نيوكاسل بإعلانه أن "هالاند مرهق". من هنا، تحرك المدرب سولباكن – الذي يقود النرويج منذ 6 سنوات – بالتنسيق مع ماريو بافوندي، اختصاصي العلاج الطبيعي لمانشستر سيتي.

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واعتمدت الخطة على "التدوير الذكي" ومنح النجم فترات راحة مدروسة:

المرحلة التحضيرية: غاب عن الودية الأولى ضد السويد، بينما شارك أمام المغرب في نيوجيرسي.

دور المجموعات: بعد ضمان التأهل، تم تفعيل "خطة الراحة" مجدداً وجلس هالاند على دكة البدلاء في قمة فرنسا لحمايته للأدوار الإقصائية.

يدخل هالاند موقعة السبت بابتسامة عريضة وجاهزية بدنية كاملة، مدفوعا برغبة جامحة في كتابة تاريخ جديد للكرة النرويجية وإثبات أن التخطيط العلمي وحماية النجوم هما أقصر الطرق للقمة المونديالية.