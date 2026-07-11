"أتمنى أن أصل إلى مستوى ترمب".. هاري كين يكشف كواليس جولته مع الرئيس الأمريكي

كشف قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين عن تفاصيل جولة الغولف التي جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل نحو 18 شهراً، واصفا التجربة بأنها "استثنائية" و"سريالية"، مؤكدا إعجابه بمهارات الرئيس الأمريكي في اللعبة.

وكان ترمب، البالغ من العمر 80 عاماً، قد هنأ كين بعد مساهمته في قيادة إنجلترا للفوز على المكسيك والتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم عام 2026، واصفا إياه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "لاعب عظيم".

وأوضح كين أن الجولة أقيمت في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، بعدما تلقى دعوة شخصية من ترمب.

وقال قائد "الأسود الثلاثة": "لقد لعبت بشكل جيد، بصراحة. كانت المباراة قبل نحو 18 شهراً، عندما دعاني الرئيس للعب الغولف في بالم بيتش".

وأضاف: "عندما يدعوك رئيس الولايات المتحدة، فإن الأمر يكون تجربة سريالية؛ مجرد لقائه ثم اللعب معه في ملعب الغولف".

وأشاد كين بقدرات ترمب في اللعبة، قائلا: "بصراحة، مستواه في الغولف جيد جدا، وآمل أن أتمكن من اللعب بالمستوى نفسه عندما أصل إلى عمره".

وختم حديثه قائلا: "كانت تجربة فريدة، وأنا ممتن للغاية لأنه وجّه إليّ هذه الدعوة".

ويأتي حديث كين في وقت يستعد فيه المنتخب الإنجليزي لمواجهة النرويج في ربع نهائي كأس العالم عام 2026، حيث يتطلع إلى قيادة منتخب بلاده لمواصلة مشواره نحو اللقب العالمي.