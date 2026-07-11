"هالاند" بلغة لاتينية.. ظاهرة غريبة تشعل السجل المدني في بيرو

لم يقتصر تأثير النجم النرويجي إيرلينغ هالاند على المستطيل الأخضر خلال كأس العالم 2026، بل امتد إلى بيرو، حيث دفعت عروضه المبهرة مئات العائلات إلى إطلاق اسمه على مواليدها الجدد، في ظاهرة تعكس الشعبية الكبيرة التي اكتسبها هداف النرويج خلال البطولة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للسجل المدني في بيرو، الجمعة، أن مئات الأطفال حديثي الولادة سُجلوا باسم هالاند، تكريمًا للمهاجم الذي قاد منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

تألق استثنائي في المونديال

فرض مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي نفسه أحد أبرز نجوم النسخة الحالية من كأس العالم، بعدما سجل سبعة أهداف في أربع مباريات، وقاد النرويج إلى إنجاز تاريخي ببلوغ ربع النهائي عقب الفوز على البرازيل 2-1، ليضرب موعدا مع إنجلترا في مواجهة مرتقبة.

وأشعل هذا التألق موجة إعجاب واسعة في بيرو، حيث كشفت هيئة السجل المدني أن 468 شخصا يحملون اسم عائلة هالاند، فيما يحمل 91 طفلا الاسم الكامل إيرلينغ هالاند.

وقال المتحدث باسم الهيئة، إيفان توريس، لقناة "باناميريكانا" التلفزيونية: "يشكل عدد من نجوم كرة القدم مصدر إلهام للبيروفيين عند تسجيل أطفالهم بهذه الأسماء"

وأوضح أن معظم حالات التسجيل الجديدة جاءت خلال الأسابيع التي تلت انطلاق كأس العالم، مع ارتفاع ملحوظ في الأعداد بعد نجاح المنتخب النرويجي في بلوغ الدور ربع النهائي.

وأضاف مازحًا: "هالاند أصبح بيروفيا أيضا"

شغف قديم بنجوم كرة القدم

ولا تعد هذه المرة الأولى التي ينعكس فيها الشغف بكرة القدم على أسماء المواليد في بيرو، إذ سبق أن أطلقت آلاف العائلات أسماء نجوم اللعبة على أبنائها.

فوفقًا لبيانات السجل المدني، يحمل 3402 شخص اسم عائلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بينهم 292 شخصا يحملون الاسم الكامل لبطل مونديال 2022.

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كما يوجد 1185 بيروفيا يحملون اسم عائلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في حين يحمل 1241 شخصا اسم جمال تيمّنا بالنجم الإسباني الصاعد لامين جمال.

أما النجم البرازيلي نيمار، فيبقى الأكثر حضورا بين هذه الأسماء، إذ يحمل اسمه 33809 شخص في مختلف أنحاء بيرو.

وتؤكد هذه الأرقام أن تأثير نجوم كرة القدم لم يعد يقتصر على الملاعب أو المدرجات، بل بات يمتد إلى الحياة اليومية، حيث تتحول الإنجازات الكروية إلى مصدر إلهام يرافق بعض الأطفال منذ لحظة تسجيل أسمائهم.