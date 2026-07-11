مدرب سويسرا يتحدى ميسي: نستطيع مفاجأة الأرجنتين

أبدى المدير الفني للمنتخب السويسري مراد ياكين، ثقته في قدرة فريقه على تحقيق مفاجأة مدوية أمام الأرجنتين وبلوغ الدور نصف النهائي لكأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخ البلاد، مؤكدًا أن منتخب بلاده استعد جيدًا للمواجهة المرتقبة.

وقال ياكين قبل لقاء السبت إن المنتخب الأرجنتيني، رغم مكانته كحامل للقب، أظهر نقاط ضعف خلال مباراتيه الأخيرتين، مضيفًا: "رأينا في المباراتين الأخيرتين أن الأرجنتين لديها أيضًا نقاط ضعف، لذلك نحن مستعدون، وستكون مباراة هائلة بالنسبة لنا".

وأضاف: "لا يوجد شيء أعظم بالنسبة لبلد مثل سويسرا من خوض مباراة في الدور ربع النهائي أمام الأرجنتين".

ويستند التفاؤل السويسري إلى المشوار الصعب الذي خاضه المنتخب الأرجنتيني للوصول إلى هذا الدور، إذ احتاج إلى وقت إضافي لتجاوز الرأس الأخضر، المشاركة للمرة الأولى في النهائيات، بنتيجة 3-2 في دور الـ32، قبل أن يعود من تأخره بهدفين حتى الدقيقة 78 ليقلب النتيجة إلى فوز 3-2 على مصر في دور الستة عشر.

في المقابل، شق المنتخب السويسري طريقه بثبات إلى ربع النهائي، بعدما تغلب على الجزائر بهدفين دون مقابل، ثم تجاوز كولومبيا بركلات الترجيح في الدورين الإقصائيين السابقين.

وقال ياكين: "يمكننا منافسة أبطال العالم"، في رسالة تعكس الثقة الكبيرة داخل معسكر المنتخب السويسري.

أكانجي وتشاكا: المهمة صعبة لكننا قادرون

من جانبه، أكد المدافع مانويل أكانجي أن طموح المنتخب السويسري لم يتوقف عند بلوغ ربع النهائي، قائلًا: "لم ننته بعد. يمكننا اللعب أمام أي منافس وجعل المهمة صعبة للغاية عليه".

أما قائد المنتخب جرانيت تشاكا، فأكد أن الرغبة في مواصلة المشوار أكبر من أي وقت مضى، خاصة أن سويسرا تخوض أول مباراة لها في الدور ربع النهائي منذ نسخة عام 1954، عندما استضافت البطولة.

إعلان

وقال تشاكا: "رغبتنا في تحقيق المزيد أكبر من أي وقت مضى. يجب أن تقدم كل ما لديك إذا أردت كتابة قصة أكبر".

ذكريات 2014 وتحدي إيقاف ميسي

وتستعيد المواجهة ذكريات لقاء المنتخبين في دور الستة عشر من كأس العالم 2014، عندما حسمت الأرجنتين المباراة بصعوبة بهدف دون رد في الوقت الإضافي، سجله أنخيل دي ماريا بعد تمريرة حاسمة من ليونيل ميسي.

وسيكون على الدفاع السويسري، بقيادة أكانجي، التعامل مع خطورة ميسي، الذي سجل ثمانية أهداف في البطولة الحالية، فيما وصفه تشاكا بأنه "أحد أفضل اللاعبين على وجه الأرض".

وفي أجواء مرحة، كتب المهاجم زكي عمدوني عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "سألعب أمام ميسي. هذا يكفي، يمكنني الآن اعتزال كرة القدم".

وفي المقابل، تلقى المنتخب السويسري ضربة قبل المواجهة المرتقبة، بعدما بات من غير المرجح أن يلحق المهاجم يوهان مانزامبي بالمباراة، بسبب إصابة في الركبة أبعدته أيضًا عن مواجهة كولومبيا.