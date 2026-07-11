مباراة فرنسا ضد إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم.. الموعد والقنوات الناقلة

رياضة الجزيرة تستعرض موعد مباراة فرنسا ضد إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026.

بلغت فرنسا نصف نهائي البطولة بعد فوزها على المغرب بهدفين دون رد يوم الخميس.

في المقابل، حجز المنتخب الإسباني بطاقة التأهل بعد تغلبه على منتخب بلجيكا بنتيجة 2-1 يوم الجمعة.

موعد مباراة فرنسا ضد إسبانيا في كأس العالم

تقام المباراة يوم الثلاثاء 14 يوليو/تموز 2026 على ملعب أرلينغتون (إيه تي أند تي) في تكساس.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية ومصر وقطر، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد إسبانيا في كأس العالم

beIN SPORTS MAX 1

beIN SPORTS MAX 3

beIN SPORTS MAX 5

beIN SPORTS MAX 6

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.