رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

لامين جمال يجاور بيليه وبو عدي برقم قياسي تاريخي في المونديال

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Spain v Belgium - Los Angeles Stadium, Inglewood, California, U.S. - July 10, 2026 Spain's Lamine Yamal in action REUTERS/Hannah Mckay TPX IMAGES OF THE DAY
لامين جمال نجم منتخب إسبانيا (رويترز)
Published On 11/7/2026
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آخر تحديث: 01:00 (توقيت مكة)

واصل النجم الإسباني الشاب لامين جمال كتابة التاريخ في كأس العالم عام 2026، بعدما أصبح ثالث أصغر لاعب يشارك في الدور ربع النهائي للبطولة عبر تاريخها، وذلك خلال مواجهة منتخب بلاده أمام بلجيكا.

ودفع المدرب لويس دي لا فوينتي بجمال في التشكيلة الأساسية لإسبانيا في المباراة التي أقيمت ضمن الدور ربع النهائي من البطولة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

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وبمشاركته وهو في عمر 18 عاما و362 يوما، احتل جمال المركز الثالث في قائمة أصغر اللاعبين الذين خاضوا مباريات الدور ربع النهائي في تاريخ كأس العالم.

Spain's forward #19 Lamine Yamal and Belgium's goalkeeper #01 Thibaut Courtois fight for the ball during the 2026 World Cup football tournament quarter-final match between Spain and Belgium at the Los Angeles Stadium in Inglewood on July 10, 2026.
يامال، أصغر لاعب على الميدان في مواجهة بلجيكا (الفرنسية)

ولا يتقدم على موهبة برشلونة في هذه القائمة سوى الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه، الذي شارك مع منتخب بلاده أمام ويلز في ربع نهائي مونديال عام 1958 بعمر 17 عاما و239 يوما، ولاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي، الذي خاض مواجهة فرنسا في الدور ذاته من النسخة الحالية بعمر 18 عاما و280 يوما.

ويخوض جمال أول مشاركة له في نهائيات كأس العالم، مواصلا تحطيم الأرقام القياسية في مسيرة انطلقت بقوة مع المنتخب الإسباني.

وتأهل منتخب إسبانيا لنصف النهائي بعد فوزه 2-1 على بلجيكا ليواجه نظيره الفرنسي، الذي حجز أولى بطاقات المربع الذهبي عقب فوزه على المغرب بهدفين دون رد.

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية

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