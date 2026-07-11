كورتوا يهدد بالاعتزال الدولي عقب الخروج من كأس العالم

ألمح حارس مرمى المنتخب البلجيكي ونادي ريال مدريد، تيبو كورتوا، إلى إمكانية أن تكون مباراة بلاده أمام إسبانيا في ربع نهائي كأس العالم عام 2026 الأخيرة له بقميص "الشياطين الحمر"، بعدما تعرض لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب.

وكان كورتوا أحد أبرز عناصر بلجيكا في مواجهة إسبانيا، قبل أن يسقط على أرضية ملعب "سوفي" في الدقيقة 67 إثر شعوره بآلام خلال إحدى الكرات الطويلة. واستغل الحكم توقف اللعب لإعلان استراحة شرب المياه، وتلقى الحارس العلاج قبل أن يقرر مواصلة المباراة، لكنه لم يتمكن من الاستمرار، ليغادر الملعب في الدقيقة 72 وسط دموعه، ويحل مكانه سيني لامنس.

كورتوا يطلب "راحة"

وعند سؤاله عن مستقبله مع المنتخب البلجيكي، قال كورتوا: "سنرى ما سيحدث بشأن مستقبلي مع المنتخب. أود ربما الحصول على فترة راحة خلال بطولة دوري الأمم، لأنها ليست الأهم بالنسبة إلي، ثم العودة في تصفيات بطولة أوروبا. لكن القرار في النهاية يعود إلى الاتحاد البلجيكي. وإذا لم يرَ ذلك مناسبا، فقد تكون هذه مباراتي الأخيرة".

وتحدث الحارس عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها قائلا: "أشعر بإحباط، لكن هذه أمور تحدث. أثناء تنفيذ إحدى الكرات الطويلة شعرت بشيء ما، وظننت في البداية أن العضلة الخلفية كانت مرهقة بسبب كثرة الكرات الطويلة التي لعبتها. كنت أشعر ببعض الانزعاج عند التصدي للكرات، ثم ازداد الألم مع كرة طويلة أخرى".

وأضاف: "جلست ليعاينني الطبيب، وأردت مواصلة اللعب، لكنني لم أعد قادرا على تنفيذ الكرات الطويلة. المدرب أخبرني أنه إذا لم أكن جاهزا بنسبة 100% فسيستبدلني. قلت له إنني لا أستطيع لعب الكرات الطويلة، لكنني أرغب في المحاولة، وإذا كان يريد لاعبا جاهزا بالكامل فلا مشكلة".

دعم للحارس البديل

كما علق كورتوا على الهدف الذي سجله الإسباني ميكيل ميرينو بعد خطأ من الحارس البديل سيني لامنس، قائلا: "الملعب كان جافا جدا، وما حدث كان سوء حظ. هذه هي كرة القدم، ولا يجب تحميل اللاعب المسؤولية أو مهاجمته. إنه حارس رائع، وقدم موسما كبيرا مع مانشستر يونايتد، ولا يستحق هذا اللوم".

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ورأى كورتوا أن المنتخب الإسباني استغل فرصه بصورة أفضل، وقال: "من سوء الحظ أن تصل الكرة المرتدة إلى فابيان رويز. في الشوط الثاني صنعوا فرصا أكثر، لكنني كنت أشعر بأنني في حالة جيدة في التصديات والكرات العرضية التي لعبها لامين جمال. كنت أعتقد أنه سيكون من الصعب جدا أن يسجلوا هدفا ثانيا".

وأضاف عن مشوار بلجيكا في البطولة: "عندما لعبنا أمام مصر دافعت، وكذلك فعلت إيران، ثم نيوزيلندا والسنغال والولايات المتحدة. تسجيل هدف في مرمى إسبانيا يعد أمرا مهما، لكن كان ينبغي علينا تقديم المزيد".

كورتوا يطمئن جماهير ريال مدريد

واختتم كورتوا حديثه برسالة طمأنة لجماهير ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الجديد، قائلا: "أتطلع بشوق كبير إلى العودة إلى ريال مدريد. أولا سأنتظر نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي، ولا أعتقد أن الإصابة خطيرة. آمل أن أكون جاهزا تماما بحلول منتصف أغسطس/آب لبدء الموسم".

وكان كورتوا قد عانى في السنوات الأخيرة من عدة إصابات عضلية، كان آخرها في مارس/آذار الماضي عندما تعرض لإصابة في العضلة المستقيمة الأمامية للفخذ الأيمن، قبل أن يعود إلى الملاعب في مايو/أيار الماضي.