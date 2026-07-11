الاتحاد الألماني يعلن التوصل لاتفاق مبدئي مع المدرب كلوب

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم توصله لاتفاق على النقاط الرئيسية لعقد محتمل مع يورغن كلوب لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الألماني، وأن كلا الجانبين واثقان من التوصل إلى اتفاق مع ريد بول.

وعُقدت أمس الجمعة في نيويورك محادثات بين المدرب السابق لليفربول يورغن كلوب ورئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نيوندورف. كما حضر الاجتماع هانز يواخيم فاتسكه، نائب رئيس الاتحاد الألماني، الذي تربطه علاقة قوية بكلوب منذ فترة عملهما معا في بوروسيا دورتموند.

ويتواجد كلوب في الولايات المتحدة حيث يعمل كمحلل تلفزيوني خلال كأس العالم ولكنه أعلن عن اهتمامه بالفعل في أن يحل محل يوليان ناغلسمان، الذي استقال من منصبه عقب الخروج من دور الـ32 أمام باراغواي.

وذكر بيان عن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن الاجتماع: "خلال هذا الاجتماع البناء، تم التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط الرئيسية لعقد محتمل".

وأضاف: "ستتواصل المفاوضات الأسبوع المقبل. ويثق الطرفان في إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي، شريطة التوصل إلى تسوية مع جهة عمل كلوب الحالية، شركة ريد بول".

وأوضح بيان الاتحاد الألماني لكرة القدم أن اعتماد العقد يتطلب موافقة مجلس الإشراف الكامل والجهات المعنية داخل الاتحاد.

ووفقا لوسائل إعلام، من المنتظر أن يوقع يورغن كلوب عقدا يمتد حتى عام 2030، مقابل راتب يزيد بشكل طفيف فقط على الراتب الذي كان يتقاضاه يوليان ناغلسمان.

وذكرت صحيفة "بيلد" (Bild) الألمانية أن مدرب ليفربول الأسبق التقى ببيرند نيوندورف رئيس الاتحاد الألماني ونائبه هانز يواخيم فاتسكه في فندق بالقرب من مطار جون إف كينيدي في نيويورك.

وأظهرت الصور كلوب ووكيله مارك كوسيكي في مدخل المبنى بالإضافة إلى نيوندورف وفاتسكه مع أمتعتهم. ويُقال إن الاجتماع استمر لأكثر من أربع ساعات.

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ووصل مسؤولا الاتحاد الألماني من فرانكفورت أمس الجمعة.

يذكر أن كلوب متعاقد مع شركة ريد بول، حيث يعمل كرئيس لعمليات كرة القدم العالمية حتى عام 2029، ولكن تقارير ذكرت أن هناك شرطا في العقد يتيح لكلوب الرحيل إذا طلبه الاتحاد الألماني.

وإذا كانت التقارير صحيحة، فإن كلوب سيرحل عن منصبه في شركة مشروبات الطاقة، ولكنه سيظل ممثلا للعلامة التجارية. وتمتلك شركة ريد بول أندية عبر العالم من بينهم لايبزيغ ونيويورك ريد بولز.

من المقرر أن يخوض المنتخب الألماني أولى مبارياته الدولية بعد الخروج المبكر للمرة الثالثة على التوالي في كأس العالم يوم 24 سبتمبر/أيلول المقبل في هولندا. ويواصل المنتخب الألماني حملته في دوري الأمم بمواجهة اليونان على ملعبه يوم 27 سبتمبر/أيلول المقبل. ويتواجد المنتخب الصربي في المجموعة أيضا.

وكان الاتحاد الألماني قد وضع اسم كلوب على رأس قائمة المرشحين لخلافة ناغلسمان، فور إعلان رحيله في وقت سابق من الشهر الجاري.

وابتعد كلوب (59 عاماً) عن التدريب خلال العامين الماضيين، بعدما أكد عند رحيله عن ليفربول أنه بحاجة إلى فترة راحة. وخلال مسيرته مع النادي الإنجليزي، قاده للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2020، ودوري أبطال أوروبا عام 2019.

وقال كلوب في مقابلة مع قناة "ماجينتا تي في" (Magenta TV): "استعدت كامل طاقتي الآن، ولذلك أصبحت جاهزا".

وقبل تدريب ليفربول، كان كلوب توج بلقب الدوري الألماني في عامي 2011 و2012 مع دورتموند.