قبل قمة فرنسا.. لامين جمال يوجه رسالة قوية إلى رفاق مبابي

أكد نجم المنتخب الإسباني لامين جمال أن منتخب بلاده لا يخشى مواجهة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2026، بل يرى أن المنتخب الفرنسي هو من ينبغي أن يقلق من إسبانيا، مستحضرا تفوق "لاروخا" على "الديوك" في نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024.

ورغم أنه لم يسجل أو يصنع أهدافا في فوز إسبانيا على بلجيكا، اختير جمال أفضل لاعب في المباراة، بعدما قدم أداء لافتا على الجهة اليمنى وأرهق الظهير البلجيكي ماكسيم دي كويبر، الذي اضطر إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 61 بسبب الإجهاد، ليحل مكانه خواكين سايس.

وقال جناح برشلونة عقب تأهل إسبانيا إلى نصف النهائي: "نحن سعداء للغاية ببلوغ المربع الذهبي. قضينا أياما طويلة هنا، ونريد الذهاب إلى النهاية".

وتحدث جمال عن الهدف الأول الذي استقبلته إسبانيا في البطولة، مؤكدا أن منتخبه كان الطرف الأفضل طوال اللقاء، وقال: "كنا الأفضل بفارق كبير، والهدف الذي دخل مرمانا جاء في لقطة غريبة، وفي أفضل فتراتنا خلال المباراة. قد يبدو للبعض أننا لا نقدم كرة قدم جميلة، لكن الحقيقة أن أحدا لا يواجهنا بندية، فجميع المنتخبات تتراجع إلى الخلف، ومع ذلك ننجح في تحقيق الفوز".

وعن المواجهة المرتقبة أمام فرنسا في نصف النهائي، أطلق اللاعب البالغ من العمر 19 عاما رسالة تحد واضحة، قائلا: "إذا كان على فرنسا أن تخشى أحدا، فنحن هذا المنتخب. نحن من أقصيناهم في يورو 2024. نحن أمام اثنين من أفضل منتخبات العالم، وبالنسبة لي هما الأفضل، لكننا لا نشعر بأي خوف".