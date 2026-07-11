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فيفا يتبرع بمليون دولار لدعم المتضررين من زلزال فنزويلا

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ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 13: A FIFA logo next to the entrance during part I of the FIFA Council Meeting 2016 at the FIFA headquarters on October 13, 2016 in Zurich, Switzerland. (Photo by Philipp Schmidli/Getty Images)
فيفا قال إنه سيساهم في تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين في فنزويلا (غيتي)
Published On 11/7/2026
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آخر تحديث: 00:45 (توقيت مكة)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجمعة، أن ذراعه الخيرية ستخصص مليون دولار لدعم جهود الإغاثة في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب فنزويلا مؤخرا.

وتم الوقوف دقيقة صمت في مباريات كأس العالم عام 2026، المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حدادا على أرواح الضحايا، حيث بلغ عدد القتلى حتى الآن 3811 فردا.

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وأوضح فيفا في بيان له أن التمويل المقدم من مؤسسته سيسهم في تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من الكارثة، ودعم جهود الاستجابة الطارئة، ومساعدة المجتمعات على بدء مسيرة التعافي.

وقال رئيس فيفا السويسري جياني إنفانتينو في البيان: "يحظى شعب فنزويلا بتضامن كامل من أسرة كرة القدم العالمية خلال هذا الوقت العصيب للغاية".

وأضاف إنفانتينو: "تتمتع كرة القدم بقدرة فريدة على توحيد الصفوف وبث الأمل، لا سيما في أوقات الأزمات".

وأوضح: "من خلال مؤسسة فيفا، نفخر بالوقوف إلى جانب شعب فنزويلا ودعم المنظمات الإنسانية والشركاء المحليين الذين يعملون بلا كلل لتقديم المساعدة العاجلة للمتضررين".

المصدر: الألمانية + الجزيرة

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