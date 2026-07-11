مبابي يرفض المقارنات.. ما الذي ينقص فرنسا لتصبح الأقوى تاريخيا؟

انعقدت المقارنات بين منتخب فرنسا الحالي وفرق عظيمة في الماضي بفضل مسيرتها في كأس العالم لكرة القدم، حيث سجل ⁠⁠كيليان مبابي وعثمان ديمبلي 13 هدفا فيما بينهما، لكن قائد المنتخب الفرنسي قال إن الفريق الحالي لم يحقق أي شيء بعد.

ووصل فريق المدرب ديدييه ديشان إلى قبل النهائي بعد فوزه على المغرب 2-صفر أمس الخميس عقب عرض مثير للإعجاب من الصبر والسيطرة، ليواجه ‌‌الفائز من مباراة إسبانيا وبلجيكا التي ستقام في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وقال مبابي، الذي سجل 20 هدفا في 20 مباراة بكأس العالم – منها أربعة أهداف في المباريات النهائية "كنت بطلا (عام 2018) ووصيفا في كأس العالم (عام 2022)، لكن هذا الفريق لم يحقق أي شيء بعد. مع ذلك، إنه الفريق صاحب الإمكانات الأكبر. هناك الكثير من المزايا في هذا الفريق، مما يسمح لك بالحلم".

فرنسا لم تصل إلى ذلك المستوى

ومع ذلك، أصر ⁠⁠لاعب ريال مدريد (27 عاما)، الذي يتصدر قائمة الهدافين في ⁠⁠نسخة كأس العالم الحالية برصيد ثمانية أهداف، متساويا مع ليونيل ميسي، على أن فرنسا لم تصل إلى ذلك المستوى بعد.

وأضاف مبابي "على حد علمي، لم يفز هذا الفريق بأي شيء حتى الآن. لطالما قلت ⁠⁠إن أقوى الفرق هي تلك التي تفوز بالبطولات. هذا ليس حال هذا الفريق بعد، لذلك لا، إنه ليس الأقوى".

وبلغت ⁠⁠فرنسا أربع من آخر سبع مباريات نهائية ⁠⁠في كأس العالم، حيث فازت باللقب عامي 1998 و2018، وخسرت عامي 2006 و2022.

وإذا تأهلت للنهائي في 19 يوليو/تموز الحالي في نيويورك، فستظل قادرة على الصمود أمام المقارنة مع ألمانيا الغربية، التي يمكن ‌‌القول إنها أقوى دولة في البطولة على الإطلاق، حيث وصلت إلى أربع مباريات نهائية بين عامي 1974 و1990.

وقال مبابي إن فرنسا بحاجة للتحلي بالتواضع، موضحا: "نحن نعرف إمكانات هذا ‌‌الفريق. ‌‌لكن علينا إثبات ذلك في الملعب. نحن واثقون، لكن لا يزال أمامنا الكثير لنثبته إذا أردنا أن يُنظر لنا على أننا فريق يكاد يكون لا يُهزم".