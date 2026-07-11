عقدة تاريخية.. أبرز 10 حقائق عن مباراة الأرجنتين وسويسرا في المونديال

يتطلع منتخب الأرجنتين لتجاوز محطة جديدة في رحلة الدفاع عن لقبه ببطولة كأس العالم لكرة القدم، عندما يتقابل مع سويسرا في دور الثمانية من البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويلتقي المنتخبان على ملعب كانساس سيتي بعدما تجاوز منتخب الأرجنتين عقبة صعبة بتغلبه على نظيره المصري (3-2) في دور الـ16، وهي النتيجة نفسها التي فاز بها على الرأس الأخضر في دور الـ32، لكن مع تمديد المباراة لوقتين إضافيين.

في المقابل، بعدما هزمت سويسرا الجزائر (2-0) في دور الـ32، وتخطت عقبة كولومبيا بركلات الترجيح بعد التعادل (0-0) في دور الـ16، فإن مواجهة الأرجنتين الفائزة بلقب مونديال 2022 في قطر، ستمثل تحديا جديدا بالنسبة لفريق المدرب مورات ياكين، في رسم آفاق وطموحات جديدة والبحث عن تأهل تاريخي لنصف النهائي لم يحدث من قبل للمنتخب الأوروبي.

حقائق وأرقام قبل مواجهة الأرجنتين وسويسرا

فاز منتخب الأرجنتين في كلتا مباراتيه ضد سويسرا في كأس العالم (2-0) في عام 1966 و(1-0) في عام 2014، والتي كانت آخر مواجهة بين الطرفين في أي بطولة.

لم يسبق لمنتخب سويسرا الفوز على الأرجنتين خلال 7 مواجهات بكافة البطولات (تعادل في 2 وخسر 5).

فاز منتخب سويسرا في مباراة واحدة فقط من 10 مباريات خاضها في كأس العالم ضد منتخبات أمريكا الجنوبية (تعادل في 3 وخسر 6)، وتحقق هذا الفوز على الإكوادور (2-1) في دور المجموعات عام 2014؛ ومع ذلك فقد نجح في تجاوز كولومبيا بركلات الترجيح بعد التعادل 0-0 في الدور السابق.

يعد منتخب سويسرا المنتخب الوحيد الذي لم يتأخر في النتيجة في أي لحظة خلال مشواره في كأس العالم 2026 (بما في ذلك التصفيات والنهائيات)، وذلك في 11 مباراة (6 في التصفيات و5 في النهائيات).

منذ خسارته (1-2) أمام السعودية في مباراته الافتتاحية عام 2022، لم يتعرض منتخب الأرجنتين لأي هزيمة في آخر 11 مباراة له في كأس العالم (فاز في 9 وتعادل في اثنتين)، وهي أطول سلسلة له دون خسارة في تاريخ البطولة.

سجل منتخب الأرجنتين في كل من مبارياته الـ14 الأخيرة في كأس العالم، منذ خسارته (0-3) أمام كرواتيا في دور المجموعات 2018. وقد سجل هدفين على الأقل في كل من مبارياته الـ11 الأخيرة، وهي أطول سلسلة مشتركة لتسجيل أهداف متعددة في تاريخ البطولة (أوروغواي أيضاً 11 مباراة بين عامي 1930 و1954).

من بين المنتخبات الثمانية المتبقية في كأس العالم 2026، تعد إسبانيا الوحيدة التي واجهت تسديدات على المرمى أقل من الأرجنتين، حيث استقبلت 5 تسديدات فقط مقابل 9 للأرجنتين. ورغم هذا المعدل المنخفض، تلقت شباك الأرجنتين 5 أهداف من تلك التسديدات بنسبة استقبال بلغت 56%، لتأتي في المرتبة الثالثة من حيث ضعف التصدي للمحاولات المباشرة خلف كل من أوزبكستان بنسبة 65% (11 هدفا من 17 تسديدة) وتونس بنسبة 63% (12 هدفا من 19 تسديدة).

سجل ليونيل ميسي ثمانية أهداف للأرجنتين في كأس العالم 2026، وهو أكبر عدد لأي لاعب قبل خوض مباريات ربع النهائي. اللاعب الوحيد من أمريكا الجنوبية الذي سجل أكثر من ذلك في نسخة واحدة هو البرازيلي أديمير في عام 1950 (9 أهداف).

ساهم بريل إمبولو في 13 هدفا خلال آخر 17 مباراة له مع سويسرا بكافة البطولات، إذ سجل 11 هدفا وصنع هدفين. ومع ذلك خلال 87 دقيقة لعبها ضد كولومبيا في الدور السابق، لم يسدد أي كرة ولم يلمس الكرة سوى مرة واحدة داخل منطقة جزاء المنافس.

قام السويسري غرانيت تشاكا بتمريرات كاسرة للخطوط في الثلث الأخير أكثر من أي لاعب آخر في كأس العالم 2026 (50)، بينما رودري فقط (80) هو من قام بعدد أكبر من التمريرات الكاسرة للخطوط بشكل عام مقارنة بقائد المنتخب السويسري (75).