صحفي فرنسي يهدد بكشف فساد "مافيا كرة القدم الأرجنتينية"

أثار الصحفي الفرنسي المتخصص في التحقيقات الرياضية رومان مولينا حالة من الجدل، بعدما أعلن استعداده لنشر تحقيق موسع صباح غدٍ حول ما وصفه بـ"مافيا كرة القدم الأرجنتينية"، ملمحًا إلى واحدة من أكبر القضايا التي تم التستر عليها في السنوات الأخيرة.

وكتب مولينا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "أُحضّر لكم صباح الغد تحقيقًا ضخمًا عن مافيا كرة القدم الأرجنتينية، وربما تكون واحدة من أكبر الفضائح التي أخفاها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في السنوات الأخيرة".

وتأتي تصريحات مولينا في وقت تتصاعد فيه الاتهامات الموجهة إلى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إذ تحيط برئيسه كلاوديو تابيا شبهات تتعلق بقضايا غسل أموال، إلى جانب استمرار الانتقادات التي طالت الأداء التحكيمي في عدد من مباريات المنتخب الأرجنتيني خلال كأس العالم 2026.

ولم يكشف الصحفي الفرنسي عن تفاصيل التحقيق المرتقب أو الوثائق التي يستند إليها، مكتفيًا بالإشارة إلى أن ما سينشره سيتناول ملفات وصفها بأنها "من أكبر الفضائح" المرتبطة بكرة القدم الأرجنتينية، وهو ما يترقب صدوره باهتمام واسع داخل الأوساط الرياضية.