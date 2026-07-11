صامد منذ 68 عاما.. ميسي ومبابي يطاردان عرش فونتين التاريخي في مونديال 2026

رغم مرور قرابة قرن على انطلاق كأس العالم، يبقى الرقم القياسي لأفضل هداف في نسخة واحدة من البطولة صامدا منذ عام 1958، عندما كتب الفرنسي جوست فونتين اسمه بأحرف من ذهب بتسجيل 13 هدفا في مونديال السويد. فونتين سجل 13 هدفا في ست مباريات فقط خلال مونديال 1958، وهو رقم لم يتمكن أي لاعب من الاقتراب منه حتى اليوم.

ورغم أن كرة القدم تغيرت كثيرا، كما أن اللاعبين في النسخ الحديثة أصبح بإمكانهم خوض عدد أكبر من المباريات، لكن قائمة أفضل الهدافين في نسخة واحدة من كأس العالم تبقى مرتبطة بشكل كبير بالفترة الممتدة بين 1950 و1970، حيث سجل خمسة لاعبين على الأقل تسعة أهداف أو أكثر في بطولة واحدة.

فونتين.. الرقم الذي صمد منذ 1958

دخل جوست فونتين مونديال السويد 1958 وهو أمام فرصة لكتابة التاريخ. قبل مباراة تحديد المركز الثالث أمام ألمانيا الغربية، كان رصيده تسعة أهداف، بينما كان الرقم القياسي آنذاك هو 11 هدفا في نسخة واحدة. سجل فونتين هدفين خلال 36 دقيقة ليعادل الرقم، قبل أن يضيف الهدف الذي منحه الرقم القياسي الجديد في الدقيقة 78، ثم عاد في الدقيقة 89 ليسجل هدفه الرابع في المباراة ويرفع رصيده إلى 13 هدفا.

وبذلك أصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا في نسخة واحدة من كأس العالم، متفوقا بفارق كبير على أقرب منافسيه في مونديال 1958.

كوشيتش.. كسر حاجز العشرة أهداف

في المركز الثاني يأتي المجري ساندور كوشيتش، الذي سجل 11 هدفا في مونديال 1954 خلال خمس مباريات فقط. كان كوشيتش أول لاعب يصل إلى حاجز عشرة أهداف في نسخة واحدة من كأس العالم، وحقق أرقاما استثنائية خلال البطولة. سجل ثلاثية أمام كوريا الجنوبية، ثم أربعة أهداف في الفوز 8-3 على ألمانيا الغربية في دور المجموعات، ليصبح أول لاعب يسجل ثلاثيتين في نسخة واحدة من كأس العالم.

وأضاف هدفين أمام البرازيل في ربع النهائي، ثم سجل هدفين آخرين أمام الأوروغواي في نصف النهائي، لكن المجر خسرت النهائي أمام ألمانيا الغربية رغم تقدمها بهدفين في البداية.

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غيرد مولر.. الهداف الألماني صاحب العشرة أهداف

بعد كوشيتش، جاء الألماني غيرد مولر الذي سجل 10 أهداف في مونديال 1970 خلال ست مباريات. بعد أن شهدت نسختا 1954 و1958 غزارة تهديفية كبيرة، تراجع عدد الأهداف في مونديال 1962، قبل أن يعود مولر ليحقق رقما تاريخيا في المكسيك عام 1970. كان مولر آخر لاعب يسجل ثلاثيتين في نسخة واحدة من كأس العالم، كما أن غابرييل باتيستوتا فقط تمكن لاحقا من تسجيل ثلاثيتين في نسختين مختلفتين.

أديمير.. رقم البرازيل في مونديال 1950

سجل البرازيلي أديمير 9 أهداف في ست مباريات خلال كأس العالم 1950. كان مونديال 1950 عودة البطولة بعد توقف طويل، واستضافته البرازيل التي كانت تسعى لتأكيد مكانتها كقوة كروية. سجل أديمير هدفه التاسع في نصف النهائي أمام إسبانيا، ليحطم الرقم القياسي السابق للأرجنتيني غييرمو ستابيلي، صاحب ثمانية أهداف في النسخة الأولى من كأس العالم عام 1930.

أوزيبيو.. تسعة أهداف تقود البرتغال في 1966

في مونديال إنجلترا 1966، سجل البرتغالي أوزيبيو 9 أهداف في ست مباريات. أربعة من أهدافه جاءت من ركلات جزاء، وكلها في الأدوار الإقصائية، ليعادل رقما قياسيا في عدد الأهداف من ركلات الجزاء في تاريخ كأس العالم.

نجوم العصر الحديث.. أرقام أقل لكنها خالدة

رغم غيابهم عن المراكز الأولى، تمكن عدد من نجوم العصر الحديث من دخول القائمة. البرازيلي رونالدو سجل 8 أهداف في مونديال 2002، وقاد بلاده إلى اللقب. كما سجل الفرنسي كيليان مبابي 8 أهداف في مونديال قطر 2022، بينها ثلاثية في النهائي أمام الأرجنتين، في أداء تاريخي رغم خسارة منتخب بلاده للقب. ومع وصول كيليان مبابي وليونيل ميسي إلى 8 أهداف في مونديال 2026، أصبح الثنائي على بعد 5 أهداف فقط من معادلة رقم فونتين التاريخي، و6 أهداف لتحطيمه والانفراد بالرقم القياسي لأفضل هداف في نسخة واحدة من كأس العالم.

قائمة أفضل الهدافين في نسخة واحدة من كأس العالم

جوست فونتين (فرنسا) – 13 هدفا – مونديال 1958

ساندور كوشيتش (المجر) – 11 هدفا – مونديال 1954

غيرد مولر (ألمانيا الغربية) – 10 أهداف – مونديال 1970

أديمير (البرازيل) – 9 أهداف – مونديال 1950

أوزيبيو (البرتغال) – 9 أهداف – مونديال 1966

غييرمو ستابيلي (الأرجنتين) – 8 أهداف – مونديال 1930

رونالدو (البرازيل) – 8 أهداف – مونديال 2002

كيليان مبابي (فرنسا) – 8 أهداف – مونديال 2022

كيليان مبابي (فرنسا) – 8 أهداف – مونديال 2026

ليونيل ميسي (الأرجنتين) – 8 أهداف – مونديال 2026