شاهد.. هالاند يقتحم سباق أجمل أهداف مونديال 2026

تأهل الهدف الثاني للمهاجم النرويجي إرلينغ هالاند في شباك البرازيل رسميا إلى القائمة النهائية المرشحة للتنافس على جائزة أفضل هدف في بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد حصوله على المركز الأول في تصويت الجماهير الخاص بمرحلة دور الـ16، والذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.

وجاء هذا الاختيار في الخطوة الثالثة من عملية التصويت المكونة من عدة مراحل لاختيار "هدف البطولة"، حيث من المقرر أن تعقبها جولتان تصويتيتان لاحقتان بعد نهاية أدوار الثمانية ونصف النهائي، تليها الجولة التصويتية النهائية والأخيرة عقب ختام المونديال المقام حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقد فرض هداف مانشستر سيتي الإنجليزي نفسه نجما بارزا في المسابقة العالمية خلال أول مشاركة تاريخية له، رافعا رصيده إلى 7 أهداف حتى الآن، قاد بها منتخب بلاده لإقصاء حامل اللقب 5 مرات، في اللقاء المثير الذي استضافه ملعب "نيويورك/نيو جيرسي" في 5 يوليو/تموز الحالي وانتهى بنتيجة (2-1).

وكان هالاند قد افتتح التسجيل للنرويج في الدقيقة 79 بضربة رأسية متقنة تفوق بها على المدافع البرازيلي غابرييل ماغالهايس، قبل أن يعود في الدقيقة 90 ليحسم المواجهة بهدف عالمي، استلم فيه الكرة عند زاوية منطقة الجزاء، وهيأها لنفسه بلمستين بالقدمين اليمنى ثم اليسرى، ليطلق تصويبة قوية استقرت في الزاوية السفلية لمرمى الحارس أليسون بيكر.

وباءت محاولات البرازيل للعودة بالفشل، إذ لم يكن هدف تقليص الفارق الذي سجله نيمار من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع كافيا لتعديل النتيجة.

تفوق على ميسي وأوناحي

ووفقا للأرقام الصادرة عن موقع الفيفا، فقد حصد هدف هالاند نسبة 34% من أصوات المشاركين حول العالم، متفوقا على هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي في مرمى منتخب مصر الذي حل ثانيا بنسبة 25%، وجاء في المركز الثالث هدف المغربي عز الدين أوناحي من ركلة حرة مباشرة في شباك كندا بنسبة 16%.

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يذكر أن جوائز المراحل السابقة كانت قد شهدت فوز قائد منتخب أوزبكستان، إلدور شومورودوف، بجائزة أفضل هدف في دور المجموعات عن هدفه ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما تصدر هدف لاعب الرأس الأخضر، سيدني لوبيز كابرال، في شباك الأرجنتين تصويت دور الـ32.

وبهذا الفوز، يضرب منتخب النرويج، تحت قيادة المدرب ستوله سولباكن، موعدا مرتقبا مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي مع نظيره الإنجليزي في دور الثمانية، سعيا لبلوغ المربع الذهبي للمونديال للمرة الأولى في تاريخ الكرة النرويجية، حيث سيلتقي المتأهل من هذه المواجهة مع الفائز من مباراة الأرجنتين وسويسرا.