شاهد.. مراسل برازيلي يسلم لامين جمال هدية "خاصة" من نيمار

تلقى نجم برشلونة والمنتخب الإسباني الصاعد، لامين جمال، هدية مميزة من النجم البرازيلي نيمار جونيور، تمثلت في قميص نادي سانتوس البرازيلي يحمل توقيع اللاعب واسمه، وذلك عقب فوز إسبانيا على بلجيكا مساء الجمعة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

وأظهر مقطع فيديو نشرته إحدى وسائل الإعلام البرازيلية مراسلها وهو يسلم جمال القميص، موضحا له أن نيمار أرسله خصيصا إليه كرسالة تقدير وإعجاب، في لفتة تعكس العلاقة الودية والاحترام المتبادل بين النجم البرازيلي والموهبة الإسبانية.

وأعرب جمال عن سعادته بالهدية، موجها الشكر إلى نيمار برسالة مؤثرة قال فيها: "كان يسعدني كثيرا أن أراك في المباراة النهائية، لكن… على أي حال، أرسل لك عناقا كبيرا، وآمل أن نلتقي قريبا. شكرا جزيلا لك".

وجاءت هذه اللفتة بعد تأهل المنتخب الإسباني إلى نصف نهائي مونديال 2026، إثر فوزه على بلجيكا بنتيجة (2-1)، ليضرب موعدا مع المنتخب الفرنسي في مواجهة مرتقبة على بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

يُعد نيمار أحد أبرز اللاعبين الذين ألهموا لامين جمال منذ طفولته؛ إذ لم يُخفِ النجم الإسباني إعجابه الكبير باللاعب البرازيلي في أكثر من مناسبة، بينما بادله نيمار الإشادة، مؤكداً أن موهبة لاعب برشلونة تُعد من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية.