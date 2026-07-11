سكالوني يتغزل في ميسي: لا أتخيل مستواه حين كان في الثالثة والعشرين

قال ليونيل سكالوني الجمعة إنه يريد أن يُذكر منتخب بلاده الأرجنتين لكرة القدم كفريق "لا يستسلم أبدا"، وذلك بينما يستعد لمواجهة سويسرا في ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم في أمريكا الشمالية السبت في كانساس سيتي.

وتأهل حامل اللقب بسهولة من دور المجموعات في نسخة 2026، لكنه واجه مقاومة شديدة من كاب فيردي ومصر في دوري الـ32 وثمن النهائي.

وبات الفريق الأمريكي الجنوبي الآن بلا هزيمة في 11 مباراة بكأس العالم، فيما يسعى لأن يصبح أول منتخب يحتفظ باللقب منذ البرازيل عام 1962.

لكنه سيواجه اختبارا صعبا أمام منتخب سويسري منظم وقوي في كانساس سيتي.

وقال سكالوني في مؤتمر صحافي عشية المباراة على ملعب أروهيد إن تشجيع الأرجنتين يتعلق بـ"الشغف".

وأضاف: "أود أن يُذكر هذا المنتخب الوطني كفريق لا يستسلم أبدا".

وأكد أنه تأثر بعد مشاهدته طفلا صغيرا يُعبّر عن دعمه للمنتخب، وقال: "نحن، الجهاز الفني واللاعبون، نلعب كرة القدم من أجل هذا. لا نلعب من أجل الفوز فقط. وعندما ترى تلك اللحظات التي تنبع من قلوبنا، فهذا أمر رائع حقا. عندما ترى طفلا في العاشرة من عمره يقول هذه الأشياء ويتحدث بهذا الشغف، والجميع يهتف (الأرجنتين) يكون ذلك مؤثرا للغاية. وهذا هو الإرث الذي أريده".

سكالوني يتغزل في ميسي

وستعيد مباراة ربع النهائي السبت على ملعب أروهيد النجم ليونيل ميسي إلى المكان الذي سجّل فيه ثلاثية في المباراة الأولى للأرجنتين في النسخة الحالية عندما فازت على الجزائر 3-0.

ويتساوى مهاجم إنتر ميامي الأمريكي مع الفرنسي كيليان مبابي برصيد ثمانية أهداف في صراع الحذاء الذهبي، كما أصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 21 هدفا في مسيرته بفارق هدف واحد أمام مهاجم ريال مدريد الإسباني.

وقال سكالوني إن نجمه سيبقى الأفضل طالما أراد ذلك، مضيفا "في سن 39 عاما، قد يعتقد البعض أنه لن يكون قادرا على الارتقاء إلى مستوى التحدي، لكنني قلت من قبل إنه، طالما يريد، سيظل الأفضل. لا أقول ذلك لأنني أدربه، بل لأنني أعتقد أنه إذا أراد، فسيواصل كونه الأفضل".

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وتابع: "نحن الذين نراه يتدرب والذين نشاهده يقوم بأشياء اليوم، لا يمكننا حتى تخيُّل كيف كان في الثالثة والعشرين من عمره، عندما كان في برشلونة (الإسباني) تحت قيادة (بيب) غوارديولا".

وأشار سكالوني إلى أن سويسرا، بقيادة قائدها المؤثر غرانيت تشاكا، ستكون خصما صعبا في دور الثمانية. وقال "لديهم تاريخ طويل في كأس العالم. لديهم لاعبون ذوو خبرة كبيرة بدنيا. إنهم أقوياء، لذا ستكون مباراة صعبة بالتأكيد".

وأوضح "نحترمهم كثيرا، كما نحترم باقي المنافسين. لقد أقصوا كولومبيا، وكانت تقدم أداء رائعا في هذه البطولة".

وإذا فازت الأرجنتين على سويسرا، فستواجه إنجلترا أو النرويج في نصف النهائي، علما أن إسبانيا ستلاقي فرنسا في دور الأربعة في دالاس.