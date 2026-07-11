رغم جدل موقعة الأرجنتين.. إنفانتينو يتغنى بإنجاز "الفراعنة" التاريخي في المونديال

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، بالمشاركة التاريخية للمنتخب المصري في مونديال 2026، مؤكدا أن هذه النسخة من بطولة كأس العالم ستحظى دائما بمكانة خاصة جدا في تاريخ كرة القدم المصرية.

وفي منشور عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، هنأ إنفانتينو "الفراعنة" على تأهلهم لأول مرة في تاريخهم إلى الأدوار الإقصائية، وتحقيقهم أول انتصار للمنتخب المصري في كأس العالم خارج مرحلة المجموعات، واصفا مسيرة الفريق بأنها كانت رحلة ملهمة للجماهير في مصر وحول العالم.

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي في منشوره: "إن الذكريات التي صنعت هذا الصيف ستبقى خالدة في أذهان مشجعي كرة القدم المصرية لفترة طويلة قادمة".

وسجل منتخب مصر في مونديال 2026 إنجازا تاريخيا غير مسبوق، إذ استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق تعادلين وفوز قاده إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه.

وفي دور الـ32، واصل زملاء محمد صلاح تألقهم بالإطاحة بالمنتخب الأسترالي، قبل أن تنتهي مغامرتهم المونديالية في دور الـ16 عقب الخسارة أمام المنتخب الأرجنتيني 2-3.

وواكبت هذه المواجهة موجة جدل واسعة وانتقادات حادة من الجماهير المصرية للحكم الفرنسي فرانسوا لوتيكسييه، وسط اتهامات بالانحياز لرفاق النجم ليونيل ميسي.