بعد مشاركته المونديالية.. موعد انضمام حمزة عبد الكريم لمعسكر فريق برشلونة الأول

تلقى حمزة عبد الكريم مهاجم المنتخب المصري لكرة القدم ولاعب برشلونة الصاعد استدعاء رسميا من فريق برشلونة للتواجد في معسكر الفريق الأول استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وقالت منى عبد الكريم لاعبة الكرة الطائرة السابقة بالأهلي ومنتخب مصر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت: "الحمد لله والشكر لله، حمزة عبد الكريم يتوجه غدا بمشيئة الله إلى برشلونة للانضمام إلى معسكر إعداد الفريق الأول لبرشلونة للموسم الجديد الذي ينطلق 13 يوليو/تموز الجاري بعدما خيره النادي بين الحصول على راحة بضعة أيام بعد المشاركة في كأس العالم أو الانضمام في الموعد".

يذكر أن منى عبد الكريم هي شقيقة والد حمزة عبد الكريم الذي انتقل بشكل نهائي قبل بداية الموسم الحالي إلى برشلونة من الأهلي المصري.

وكان نادي برشلونة قد فعّل بند شراء حمزة عبد الكريم من النادي الأهلي بعدما قدم مستويات مميزة لفتت أنظار الجهاز الفني.

تجدر الإشارة إلى أن حمزة عبد الكريم قد شارك مع المنتخب المصري في بطولة كأس العالم 2026، قبل أن يحظى باستقبال رسمي مع بعثة الفراعنة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المهندس هاني أبو ريدة.