رياضة|كأس العالم 2026|المملكة المتحدة

توخيل يتلقى "الخبر الأفضل" في معسكر إنجلترا استعدادًا لمباراة النرويج

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England's German head coach Thomas Tuchel (R) attends a training session next to his players on the eve of the 2026 World Cup quarter-final football match between Norway and England, Inter Miami CF Stadium in Fort Lauderdale on July 10, 2026.
تدريبات منتخب إنجلترا استعدادًا لمباراة النرويج في ربع نهائي كأس العالم 2026 (الفرنسية)
Published On 11/7/2026

تلقّت إنجلترا دفعة معنوية عشية ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم أمام النرويج، بعد عودة ديكلان رايس ومارك غيهي وريس جيمس إلى التدريبات الجمعة.

وغاب جيمس عن المباريات الثلاث الأخيرة بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ، ما سبّب صداعا للمدرب الألماني توماس توخيل في مركز الظهير الأيمن، في ظل محدودية الخيارات الأخرى في هذا المركز.

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ويبدو أن قائد تشيلسي في طريقه للعودة إلى التشكيلة الأساسية، مع إيقاف جاريل كوانساه بعد طرده في الفوز المثير على المكسيك 3-2 في ثمن النهائي.

ولعب كل من غيهي ورايس المباراة كاملة في مكسيكو سيتي، ومع ذلك، تغيّب اللاعبان عن التدريبات إلى جانب جيمس الأربعاء.

أفضل خبر لتوخيل

وقال توخيل في المؤتمر الصحافي عشية المباراة: "بالطبع هذا أفضل خبر، إذا كان الجميع متاحين في التدريب. لدينا خيارات كاملة باستثناء لاعبنا الموقوف جاريل كوانساه".

England's German head coach Thomas Tuchel gives an MD-1 press conference at Miami Stadium in Miami on July 10, 2026, on the eve of the 2026 World Cup football tournament quarter-final match between Norway and England.
مدرب المنتخب الإنجليزي توماس توخيل من المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النرويج (الفرنسية)

وأضاف: "لقد خطونا خطوة كبيرة في مباراتنا الأخيرة، لكنها كانت مجرد خطوة. ما زلنا متعطشين، وما زلنا نحلم. الخطوة التالية هي الفوز في ربع النهائي. المهم هو أن نتطلع إلى ما ينتظرنا".

وتعرّض مدافع مانشستر سيتي غيهي الذي قد يواجه زميله في النادي العملاق إيرلينغ هالاند إذا شارك، لشدّ في العضلة الخلفية أيضا.

كما يعاني لاعب وسط أرسنال رايس من مشكلة في العضلة الخلفية للفخذ، وتأثّر أيضا بوعكة صحية في وقت سابق من الأسبوع.

المصدر: الفرنسية

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