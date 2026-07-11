أعاد للأذهان مأساة إسكوبار.. نجم كولومبيا يواجه تهديدات بالقتل بسبب فرصة ضائعة

طالب الاتحاد الكولومبي لكرة القدم السلطات القضائية بفتح تحقيق عاجل، بعد تلقي مهاجم المنتخب جامينتون كامباز وعائلته تهديدات بالقتل، إثر إهداره فرصة محققة خلال مباراة سويسرا في ثمن نهائي كأس العالم 2026.

وأدان الاتحاد، في بيان رسمي، التهديدات التي استهدفت اللاعب، داعيًا مكتب المدعي العام إلى "تحديد المسؤولين وملاحقتهم ومعاقبتهم بأسرع وقت ممكن".

و بحسب ما أفاد موقع "ذا أتلتيك"، جاءت موجة التهديدات عقب خسارة كولومبيا أمام سويسرا بركلات الترجيح (4-3)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وكان كامباز قد أهدر أخطر فرص اللقاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، بعدما انفرد بالمرمى لكنه سدد الكرة فوق العارضة، قبل أن يسجل لاحقًا ركلته الترجيحية.

وأعادت الحادثة إلى الأذهان واحدة من أكثر الوقائع مأساوية في تاريخ كرة القدم، حين قُتل مدافع كولومبيا الراحل أندريس إسكوبار عام 1994، بعد أيام من عودته من كأس العالم في الولايات المتحدة، إثر تسجيله هدفًا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده خلال مباراة أمام المنتخب الأمريكي.

وكان إسكوبار، البالغ آنذاك 27 عامًا، قد تعرض لإطلاق النار في مدينة ميديين في الثاني من يوليو/تموز 1994، بعد خروج كولومبيا من دور المجموعات، في حادثة هزت عالم كرة القدم.

وأكد الاتحاد الكولومبي في بيانه أن "أي رياضي أو فرد من بعثة المنتخب لا ينبغي أن يتعرض للترهيب أو التهديد بسبب تمثيله بلاده"، معلنًا تضامنه الكامل مع كامباز وعائلته وجميع أفراد المنتخب.

وأضاف: "لاعبو منتخباتنا الوطنية يرتدون قميص كولومبيا بانضباط والتزام واحترافية وحب عميق للوطن، ويخوضون كل مباراة بهدف تمثيل البلاد بأفضل صورة ممكنة".

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وشدد الاتحاد على أن كرة القدم يجب أن تبقى "مساحة للوحدة والاحترام والأمل، لا ساحة للكراهية أو العنف"، داعيًا الجماهير إلى عدم تحويل خيبات النتائج الرياضية إلى تهديدات أو اعتداءات بحق اللاعبين.

وكان المنتخب الكولومبي قد تصدر مجموعته في الدور الأول، ثم أطاح بغانا في دور الـ32، قبل أن تنتهي مغامرته في البطولة بالخسارة أمام سويسرا بركلات الترجيح، وهي الهزيمة الأولى له في البطولة بعد أن حافظ على سجله خاليًا من الخسارة في الوقت الأصلي. أما كامباز، فشارك في ثلاث مباريات خلال المونديال، وسجل هدفًا واحدًا أمام أوزبكستان.