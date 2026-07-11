بعد إنجاز تاريخي في مونديال 2026.. الموت يغيب جايدن آدامز نجم منتخب جنوب أفريقيا

خيّم الحزن على الأوساط الرياضية في جنوب أفريقيا عقب الإعلان عن وفاة لاعب خط وسط المنتخب الوطني ونادي ماميلودي صنداونز، جايدن آدامز، عن عمر ناهز 25 عاما. وأكد متحدث باسم العائلة نبأ الوفاة إضافة إلى رابطة لاعبي جنوب أفريقيا ، في حين لم تكشف التقارير الرسمية بعد عن التفاصيل أو الأسباب المحيطة برحيله المفاجئ.

وتأتي هذه الفاجعة بعد أسابيع قليلة من عودة اللاعب من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، والتي حقق فيها رفقة منتخب بلاده "بافانا بافانا" إنجازا تاريخيا غير مسبوق بالوصول إلى الأدوار الإقصائية.

وكان آدامز قد أبدى جاهزية تامة وروحا إيجابية للعودة إلى المنافسات المحلية؛ إذ نقل موقع "سوكا لادوما" (Soccer Laduma) الرياضي عن بريندين جونسون، المشرفة الرياضية والموجهة الخاصة باللاعب، قولها: "لقد مزق هذا الرحيل قلوب الجميع، فأن نعود من كأس العالم ثم نتلقى خبرا كهذا هو أمر مفجع. لقد جمعني به حديث مقرب يوم الخميس الماضي، وكان إيجابيا للغاية ومستعدا تماما للعودة ومعرفة ما ينتظره من تحديات".

وعلى الصعيد الأسري، جاءت الوفاة بعد أقل من يوم واحد على قيام آدامز بإعادة نشر صورة جمعته بشريكته "عقيلة" عبر الإنترنت، كانت قد نشرتها يوم الجمعة.

كما يأتي رحيله بعد أسابيع عصيبة عاشها اللاعب خلال المونديال، حيث فُجع بوفاة جدته "ماريانا" (72 عاما) في أحد مستشفيات ستيلينبوش، وذلك قبل يوم واحد فقط من مباراة منتخب بلاده الثانية في دور المجموعات. وكان رئيس الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم، داني جوردان، قد قدّم تعازي الاتحاد للاعب آنذاك، مشيدا بشجاعته وعطائه في الملعب رغم وطأة الحزن الأليم.

مسيرته الدولية والمونديالية

برز آدامز كعنصر أساسي في تشكيلة جنوب أفريقيا بمونديال 2026؛ حيث خاض مباريات دور المجموعات الثلاث في المجموعة الأولى. وشارك أساسيا في الجولة الأولى التي خسرها فريقه بنتيجة (2-0) أمام المكسيك على ملعب "أزتيكا" ولعب فيها لمدة ساعة، كما بدأ أساسيا في الجولة الثانية أمام جمهورية التشيك على ملعب "أتلانتا" يوم الخميس 18 يونيو/حزيران 2026 -رغم وفاة جدته في اليوم السابق- واستُبدل بين الشوطين في اللقاء الذي انتهى بالتعادل (1-1) ليحصد الفريق نقطته الأولى.

إعلان

وفي الجولة الحاسمة ضد كوريا الجنوبية، شارك آدامز كبديل في أواخر المباراة ليساهم في الفوز التاريخي بنتيجة (1-0)، وهو الانتصار الذي أهّل جنوب أفريقيا لأول مرة في تاريخها إلى دور الـ32، قبل أن يغادر المنتخب البطولة إثر خسارته أمام كندا.

وتشير السجلات الدولية للاعب إلى محطات متباينة؛ حيث سجل ظهوره الدولي الأول عام 2022 (وفق مصادر محليّة ضد موزمبيق، في حين تشير مصادر أخرى إلى أن ظهوره الأول كان عام 2024)، ولم يتم ضمه لتشكيلة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية عام 2025. وتتراوح حصيلته الدولية ما بين 9 مباريات و13 مباراة دولية، نجح خلالها في تسجيل هدفين جاءا ضمن التصفيات المؤهلة للمونديال الحالي.

المسيرة المحلية وردود الفعل وعلى مستوى الأندية، تدرج آدامز في قطاعات الناشئين بنادي ستيلينبوش (نادي طفولته) قبل أن ينتقل إلى نادي ماميلودي صنداونز -ومقره بريتوريا- في صفقة نُفذت ما بين يناير 2025 والصيف الماضي، حيث ساهم مع الفريق في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا لموسم (2025 / 2026).

وفي ردود الفعل الإدارية، أصدرت رابطة لاعبي جنوب أفريقيا بيانا أعربت فيه عن صدمتها البالغة، وجاء فيه: "إن الاتحاد يعيش حالة من الذهول بعد الوفاة المفاجئة لجايدن آدامز. لقد مثل جنوب أفريقيا مؤخرا في كأس العالم بحمل آمال الأمة بفخر وشجاعة وتميز. إن رحيله يمثل خسارة لا تعوض لعائلته، وزملائه، وأنديته، ولأسرة كرة القدم والبلاد بصفة عامة. لقد خسرت اللعبة لاعبا موهوبا وخادما فخورا ومستقبلا شابا كان لا يزال لديه الكثير ليقدمه".