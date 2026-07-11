بالفيديو.. سكالوني يرد على اتهامات مجاملة الأرجنتين أمام مصر

رد المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، على الجدل التحكيمي المثار بشأن مباراة بلاده أمام نظيره المصري في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، والتي حسمها "التانغو" لصالحه بنتيجة (3-2).

وفي مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت، عشية مواجهة سويسرا المرتقبة في الدور ربع النهائي، قال سكالوني: "منذ 40 عاما والناس يرددون أن التحكيم يجامل الأرجنتين، وأنا أسمع هذا الكلام منذ أن بدأت أعي كرة القدم".

وأضاف المدرب الأرجنتيني أن منتخب بلاده دائما ما يضفي أجواء الحماس والإثارة على البطولة، معتبرا أن هناك أطرافا تستغل هذه الأحاديث لإيصال رسائل للاعبين مفادها أن هناك من لا يرغب في رؤية الأرجنتين تُتوج باللقب.

وفي إجابته عن سؤال أحد الصحفيين، وفقا لما نشره حساب إعلامي رياضي، تابع سكالوني قائلا: "ربما يكون هناك بالفعل الكثيرون ممن لا يريدون لنا الانتصار، وهذا الأمر يصل إلى اللاعبين، ونحن بدورنا نستغله كنوع من التحدي والتمرد لتحفيزهم على تقديم أداء أفضل". وأردف مؤكدا: "أما اليوم، ومع وجود تقنية الفيديو المساعد (VAR)، فمن الصعب جدا أن تحظى بأي مجاملة تحكيمية".

وشدد سكالوني على أنه لا يوجد مجال لتفسيرات مزدوجة أو تأويلات في قرارات "الفار"، مشيرا إلى أن أي شخص خضع للدورة التعريفية الخاصة بالتحكيم قبل انطلاق المونديال يدرك تماما أن البروتوكول تم تطبيقه بحذافيره.

وأوضح المدرب تفاصيل اللقطة المثيرة للجدل قائلًا: "ليساندرو مارتينيز تعرض للدعس على قدمه في مباراة مصر، ولم يحدث أي تغيير في الاستحواذ على الكرة، ولذلك فهي مخالفة صريحة". واستطرد بالقول: "بعد ذلك، تقوم منصات التواصل الاجتماعي بتضخيم كل شيء؛ ربما كان الوضع مختلفًا قبل سنوات طويلة، لكن في الوقت الحالي من الصعب جدًا حدوث مثل هذه الأمور".

يُذكر أن المنتخب الأرجنتيني يستعد لمواجهة نظيره السويسري لحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي المونديال؛ وكان "التانغو" قد بلغ ربع النهائي بعد فوز صعب على مصر، في حين تأهلت سويسرا إلى الدور ذاته عقب إقصائها منتخب كولومبيا.