اتحاد الكرة يثمن استقبال الرئيس السيسي لبعثة المونديال (فيديو)

حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على الإشادة بتكريم واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنتخب الفراعنة بعد عودتهم من المشاركة في بطولة كأس العالم.

وقال اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي اليوم السبت إنه يتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على حفاوة الاستقبال والتكريم، الذي حظيت به بعثة المنتخب الوطني، تقديرا لما قدمه الفريق من أداء مشرف، خلال بطولة كأس العالم 2026.

وأضاف: "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن هذا التكريم يمثل وسام فخر واعتزاز لكل أفراد المنظومة، ويجسد الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للرياضة المصرية، ويمنح الجميع دافعا قويا لمواصلة العمل والاجتهاد من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات، ورفع اسم مصر عاليا في مختلف المحافل القارية والدولية".

وأكد: "يتوجه الاتحاد بخالص الشكر لرئيس الجمهورية على كلماته الداعمة والثقة الكبيرة، التي منحها للجهاز الفني واللاعبين، والتي ستكون حافزا لمضاعفة الجهد خلال المرحلة المقبلة، والاستمرار في بناء منتخب وطني قوي قادر على تحقيق طموحات الجماهير المصرية".