بالفيديو.. الجيشان البريطاني والنرويجي يخوضان "حرب باردة" قبل قمة المونديال

نشرت وزارة الدفاع البريطانية، صباح يوم الجمعة، مقطع فيديو يوثق جنودا من القوات المسلحة البريطانية في عدد من مواقع انتشارهم حول العالم، وهم يوجهون رسالة دعم لمنتخب إنجلترا قبل مواجهته المرتقبة أمام النرويج في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.

وأرفقت الوزارة المقطع بتعليق جاء فيه: “قد تجدف النرويج… لكن إنجلترا تزأر. حظا موفقا الليلة أيها الفريق، من قواتنا المسلحة حول العالم”.

وأظهرت المشاهد جنودا بريطانيين يشاهدون في البداية مقطعا لجنود الجيش النرويجي وهم يؤدون حركة “التجديف” الشهيرة دعما لمنتخب بلادهم، قبل أن يردوا بطريقة ساخرة، إذ بدأوا في ترديد أغنية "واندر وول" التي أصبحت النشيد غير الرسمي لجماهير المنتخب الإنجليزي خلال كأس العالم، بالتزامن مع مؤثرات صوتية تحاكي زئير الأسد، فيما رفع الجنود العلم البريطاني وارتدوا قميص المنتخب الإنجليزي، في إشارة إلى شعار "الأسود الثلاثة".

وجاء الفيديو ردا على المقاطع التي نشرتها القوات المسلحة النرويجية خلال الأيام الماضية، والتي أظهرت أفرادا من الجيش وسلاحي الجو والبحرية وهم يؤدون حركة "التجديف" الشهيرة، في دعم متواصل لمنتخب بلادهم منذ انطلاق مشواره في البطولة.

وقبل مواجهة إنجلترا، نشر طاقم طبي مقطع فيديو ظهر فيه أطباء وممرضون يؤدون حركة "التجديف"، وأرفقه بتعليق جاء فيه: “لن ندع هذه السلسلة الرائعة تمر دون تجديف… حظا موفقا الليلة يا نرويج”.

ويلتقي المنتخب النرويجي نظيره الإنجليزي، السبت، على ملعب ميامي، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب الإسكندنافي إلى بلوغ نصف نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما أقصى كوت ديفوار والبرازيل في الأدوار الإقصائية بقيادة مهاجمه إرلينغ هالاند.

في المقابل، تأهل المنتخب الإنجليزي إلى ربع النهائي بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية ثم المكسيك، ويأمل في العودة إلى نصف نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة 2018.