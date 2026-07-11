التشيكية نوسكوفا تتوج بباكورة ألقابها في بطولة ويمبلدون للتنس

فازت التشيكية ليندا نوسكوفا، المصنّفة 12 عالميا، بباكورة ألقابها في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعدما استعادت تماسكها عقب إهدارها خمس نقاط لحسم المباراة، لتتغلب على مواطنتها كارولينا موخوفا التاسعة 6-2 و5-7 و6-3 في واحد من أكثر النهائيات إثارة في تاريخ نادي عموم إنكلترا السبت.

وبدت نوسكوفا على وشك التعرض لخسارة مؤلمة عندما انهارت بالبكاء بعد إهدارها تلك النقاط الخمس لحسم اللقاء في المجموعة الثانية. لكن اللاعبة البالغة من العمر 21 عاما تمكنت بطريقة مذهلة من استعادة هدوئها في نهائي شهد تقلبات دراماتيكية.

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وبفضل صمودها الاستثنائي، توجت نوسكوفا بأول لقب لها في البطولات الأربع الكبرى "الغراند سلام" (Grand Slam) لتصبح أصغر لاعبة تفوز بالبطولة الإنجليزية المرموقة منذ 15 عاما، كما أحرزت لقبها الثالث على مستوى بطولات "دبليو تي إيه" (WTA)، وللمرة الثالثة خلال آخر أربع سنوات، تفوز لاعبة تشيكية بلقب ويمبلدون، بعد باربورا كراييتشيكوفا عام 2024 وماركيتا فوندروشوفا عام 2023.

وأثبتت نوسكوفا التي نالت جائزة البطلة البالغة 3.6 ملايين جنيه إسترليني (نحو 4.8 ملايين دولار أمريكي)، مكانتها باعتبارها واحدة من أبرز النجمات الصاعدات في عالم كرة المضرب بعد مسيرتها الرائعة في نادي عموم إنجلترا.

وفي أول نهائي في عصر الاحتراف من بطولات الغراند سلام يجمع لاعبتين تشيكيتين، كانت نوسكوفا الطرف الأفضل في البداية، وحسمت المجموعة الأولى بسهولة.

لكن ذلك لم يعكس على الإطلاق ما كان سيحدث لاحقا. فقد اهتز أداء نوسكوفا بشكل كبير، وأهدرت أربع نقاط لحسم المباراة، ثم سمحت لموخوفا بكسر إرسالها عندما كانت ترسل للفوز باللقاء في المجموعة الثانية.

ووضعت نوسكوفا أصابعها في أذنيها لمحاولة عزل نفسها عن رد فعل الجماهير المذهول، لكنها أهدرت نقطة أخرى للفوز بالمباراة، بعدما تمكنت موخوفا من الحفاظ على إرسالها والتعادل 5-5.

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غطت نوسكوفا رأسها بمنشفة وبدا أنها تمسح دموعها، قبل أن تنجح موخوفا في حسم المجموعة الثانية لصالحها.

ثم غادرت نوسكوفا الملعب بسرعة قبل بداية المجموعة الفاصلة، وحصلت على استراحة أثبتت لاحقا أنها كانت حاسمة، إذ عادت نوسكوفا بقوة، كاسرة إرسال موخوفا مبكرا في المجموعة الثالثة في طريقها لحسم المباراة.