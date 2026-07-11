حرب سيبرانية تشتعل بعد المباراة.. الاتحاد الأرجنتيني يتعرض للاختراق الإلكتروني

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، الجمعة، الاشتباه في تعرض أحد حساباته لهجوم إلكتروني، عقب تقارير عن تلقي صحفيين رسائل من بريد إلكتروني رسمي تابع له تنتقد التحكيم في فوز منتخب بلاده على مصر 3-2 في ثمن نهائي كأس العالم عام 2026.

وقال الاتحاد الأرجنتيني، في بيان: "نود إبلاغكم بأننا اكتشفنا احتمال إرسال رسائل بريد إلكتروني من أحد حساباتنا المؤسسية لم ينشئها فريقنا أو يفوض بإرسالها".

وتابع: "في ضوء هذا الوضع، وبينما نجري عمليات التحقق اللازمة مع قسم الأنظمة، نرجو منكم تجاهل أي رسالة تلقيتموها مؤخرا من حسابنا وتبدو غير عادية، خاصة إذا كانت تحتوي على روابط أو مرفقات أو تطلب معلومات شخصية".

وأضاف: "هناك احتمال أن يكون حسابنا قد تعرض لوصول غير مصرح به، لذلك نعمل على توضيح ما حدث واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة".

واختتم الاتحاد بيانه بالقول: "تتمتع أنظمتنا بإجراءات أمنية وحماية مناسبة، ويجري تحليل الحادث لتحديد مصدره ونطاقه. شكرا جزيلا على اهتمامكم وتعاونكم".

مصدر الرسائل

وأفادت تقارير بأن رسائل بريد إلكتروني أُرسلت من حساب تابع للاتحاد الأرجنتيني إلى صحفيين عقب المباراة، التي جرت الثلاثاء، ذكرت أن الأرجنتين لم تفز وأن النتيجة جاءت جراء قرارات تحكيم فاسدة.

كما أشادت الرسائل بأداء المنتخب المصري خلال المباراة.

وادعت مصادر في الاتحاد الأرجنتيني أن مجموعة من المتسللين من أصل مصري تقف وراء إرسال تلك الرسائل.

وبدا المنتخب الأرجنتيني، حامل لقب كأس العالم، قريبا من الخروج من ثمن النهائي، بعدما تأخر أمام مصر بهدفين دون رد سجلهما ياسر إبراهيم ومصطفى زيكو.

لكن كريستيان روميرو قلص الفارق قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة، قبل أن يدرك ليونيل ميسي التعادل بعد 5 دقائق.

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وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، سجل إنزو فرنانديز هدف الفوز للأرجنتين، ليقود منتخب بلاده إلى ربع النهائي لمواجهة سويسرا، الأحد.

وعقب المباراة، طالب الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم باستبعاد الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، وطاقم تحكيم المباراة من البطولة، بدعوى التحيز لصالح الأرجنتين.

وقال مدرب المنتخب المصري حسام حسن، عقب المباراة، إن فريقه عُومِل بشكل غير عادل وتعرض للظلم.

وأضاف: "ربما أرادوا إبقاء بطل العالم في المنافسة. ربما أرادوا أن يبقى ميسي في المنافسة".