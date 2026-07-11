هتافات عنصرية وإساءات لفظية تلغي مباراة في ألمانيا

تسببت هتافات عنصرية استهدفت لاعبا في إلغاء مباراة ودية استعدادية للموسم الجديد بين فريق إنرجي كوتبوس، الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الثانية الألماني، وفريق هاله المنتمي للدرجة الرابعة، اليوم السبت.

وتعرض كينغ مانو لاعب كوتبوس لأصوات تشبه أصوات القرود وإساءات لفظية من قبل مشجعين في ملعب "فينسترفالده" بشرق ألمانيا، مما دفعه للاحتجاج بشدة على هذه الإهانات.

وتدخلت الشرطة سريعا وحددت هوية اثنين من مشجعي "هاله" قبل مرافقتهما إلى خارج الملعب، ليقرر المنظمون بعدها إلغاء المباراة لأسباب أمنية، مما أدى إلى تفرق أكثر من 3000 مشجع.

وقال الناديان في بيان مشترك: "أُلغيت المباراة الودية التي كانت مقررة اليوم بين إنرجي كوتبوس وهاله إثر حادثة عنصرية تعرض لها لاعب من إنرجي كوتبوس، لا مكان للعنصرية أو التمييز في أي من الناديين، لا على أرض الملعب ولا في المدرجات".