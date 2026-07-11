إسبانيا تتحدى فرنسا.. ودي لا فوينتي: نهائي قبل الأوان

تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026، في مباراة وصفها مدرب "لا روخا" لويس دي لا فوينتي بأنها "نهائي قبل الأوان"، فيما أكد صاحب هدفي الحسم في آخر مباراتين، ميكل ميرينو، أن المنتخب الإسباني يخوض اللقاء بثقة كبيرة وحماس لمواصلة المشوار نحو اللقب.

دي لا فوينتي: نهائي قبل الأوان

اعتبر دي لا فوينتي، عقب فوز إسبانيا على بلجيكا 2-1 في ربع النهائي، أن مواجهة فرنسا الثلاثاء في دالاس ترتقي إلى مستوى المباراة النهائية.

وقال في المؤتمر الصحفي: "ليس من المبالغة وصف هذه المباراة بأنها نهائي قبل الأوان"، مشيرا إلى أن مواجهة البرتغال في ثمن النهائي، التي حسمتها إسبانيا بهدف دون رد، كانت بدورها أشبه بنهائي مبكر.

وأضاف: "نحن من بين المنتخبات القادرة على بلوغ النهائي، وتركيزنا الآن منصب بالكامل على فرنسا. ندرك تماما الإمكانات الكبيرة التي تملكها، لكننا نعلم أيضا أننا المنتخب الوحيد الذي هزمها في نصف نهائيين"، في إشارة إلى الفوز في نصف نهائي كأس أوروبا 2024 (2-1)، ثم نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 (5-4).

وأكد المدرب الإسباني أن المواجهة ستكون مختلفة عن سابقاتها، قائلا: "ستكون مباراة مفتوحة أكثر من أي وقت مضى، وعلينا أن نرفع مستوى أدائنا ونقدم أفضل ما لدينا".

وتابع: "المنتخب الفرنسي يعيش أفضل فتراته، ولدينا أسلوب لعب مختلف. نحترم منافسنا كثيرا، لكننا نشعر بأننا قادرون على هزيمة أي منتخب".

لماذا جلس بيدري على الدكة؟

ودافع دي لا فوينتي عن قراره بإشراك لاعب وسط باريس سان جيرمان فابيان رويز أساسيا على حساب بيدري، وهو القرار الذي أثمر عن تسجيل رويز الهدف الأول في مرمى بلجيكا.

وأوضح أن الاختيار "كان يهدف ببساطة إلى منح المنتخب وجها مختلفا في مرحلة كنا بحاجة فيها إلى حيوية فابيان"، مؤكدا أن "هوية اللاعب الذي يبدأ المباراة ليست هي القضية الأهم، بل مصلحة الفريق".

ميرينو صانع اللحظات الحاسمة

من جانبه، أعرب ميكل ميرينو عن سعادته الكبيرة بعدما سجل هدف الفوز على بلجيكا في الدقيقة 88، وذلك بعد أيام قليلة من هدفه القاتل في الوقت بدل الضائع أمام البرتغال في ثمن النهائي.

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وقال لاعب أرسنال الإنجليزي: "لم أكن أتخيل شيئا كهذا حتى في أكثر أحلامي جنونا، هدف آخر في الدقائق الأخيرة".

وأضاف: "ظننت أن تكرار مثل هذا الإنجاز سيستغرق وقتا طويلا، لكنني تمكنت من تحقيقه في المباراة التالية مباشرة".

وجاء هدف ميرينو بعدما ارتدت الكرة من الحارس البلجيكي البديل سيني لامينس إثر تسديدة بعيدة من باو كوبارسي، لينقض عليها لاعب الوسط ويسكنها الشباك بعد دقيقتين فقط من دخوله أرض الملعب.

وأكد أن نجاحه لم يكن وليد الصدفة، قائلا: "أدخل كل مباراة بحافز كبير وثقة بالنفس من أجل مساعدة الفريق أينما احتاج إليّ، وهذا بالضبط ما فعلته".

واعترف ميرينو بأن مشوار إسبانيا في مونديال 2026 كان أكثر صعوبة مقارنة بحملة التتويج بكأس أوروبا قبل عامين، قائلا: "عانينا اليوم".

وأضاف أن المواجهة المقبلة أمام فرنسا ستكون اختبارا من أعلى مستوى، موضحا: "ستكون مواجهة مباشرة، وهكذا تكون مباريات نصف النهائي دائما. سندخل المباراة ونحن متعطشون ومتحمسون".

وختم بالقول: "إنها مباراة على أعلى مستوى، بين منتخبين يقدمان أفضل ما لديهما. سنحاول بذل كل ما في وسعنا من أجل بلوغ النهائي".