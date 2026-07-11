مقابل 3 آلاف دولار.. فيفا يطرح أغرب تذكار في تاريخ المونديال

لم يعد الاحتفاظ بذكرى كأس العالم مقتصرا على القمصان الموقعة أو تذاكر المباريات التاريخية؛ إذ يمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المشجعين فرصة غير مسبوقة لامتلاك جزء من أرضية المجد نفسها.

وفي مبادرة تسويقية نادرة، أعلن فيفا بالتعاون مع أحد شركائه التجاريين عن طرح قطع من عشب ملعب "ميتلايف" للبيع للجمهور، وهو الملعب الذي سيحتضن المباراة النهائية لمونديال 2026 في 19 يوليو/تموز المقبل، لتتحول أرضية المواجهة المنتظرة إلى قطعة تذكارية محفوظة في منازل عشاق اللعبة.

ومع تنوع اهتمامات هواة جمع المقتنيات الرياضية بين قمصان اللاعبين وتذاكر المباريات، ينضم اليوم "عشب ملعب نيويورك نيوجيرسي" (المعروف بملعب ميتلايف) إلى قائمة المقتنيات النادرة. وقد حُدد سعر النسخة الأقل ثمنا من هذه القطع بـ 450 دولارا أمريكيا.

ووفقا لما نشره الاتحاد الدولي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، تتوفر عدة إصدارات من هذه القطع العشبية التي جرى معالجتها وتغليفها بمادة "الراتنج" الكيميائية (الرزين) لضمان الحفاظ على نضارتها وحمايتها من التلف.

وأوضح الفيفا أن عملية شحن المنتجات إلى المشترين لن تبدأ إلا بعد إسدال الستار على المباراة النهائية، مشيرا إلى أن خدمة التوصيل ستقتصر حصريا على المقيمين في ثلاثة نطاقات جغرافية هي: أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة.

خيارات وإصدارات متعددة

وتتفاوت العروض المتاحة أمام المشترين؛ إذ تُطرح النسخة الأساسية داخل علبة أنيقة من "الأكريليك" نُقش عليها شعار كأس العالم 2026، إلى جانب تفاصيل مكان وموعد المباراة ونتيجتها النهائية. وتضم العلبة قطعة عشب بأبعاد 6.5 × 6.5 سنتيمتر، بالإضافة إلى وحدة تخزين رقمية (USB) تحتوي على شهادة رقمية تثبت أصالة المنتج.

ولا تقتصر الخيارات على هذا الإصدار؛ إذ يوفر الفيفا أربعة نماذج مختلفة لتلبية اهتمامات المشجعين، بأسعار تبلغ نحو 446 و887 و1185 و2958 دولارا أمريكيا.

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أما النسخة الأكبر والأعلى سعرا، فتحتوي على قطعة عشب بأبعاد 7.62 × 7.62 سنتيمتر، ويرافقها صندوق تذكاري فاخر يضم تذكرة ذهبية للمباراة النهائية، ونسخة مصغرة من الكرة الرسمية، إلى جانب مجسم لكأس العالم.