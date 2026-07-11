نجم فرنسي سابق: لاعبو البرتغال قاطعوا رونالدو في كأس العالم

وجه أسطورة الكرة الفرنسية يوري دجوركاييف انتقادات لاذعة إلى لاعبي المنتخب البرتغالي، متهمًا إياهم بعدم تقديم الدعم اللازم لقائدهم كريستيانو رونالدو خلال مشوار كأس العالم 2026، بل وذهب إلى حد القول إن اللاعب تعرض لما وصفه بـ"المقاطعة" داخل الملعب.

وجاءت تصريحات دجوركاييف عقب خروج المنتخب البرتغالي من البطولة على يد إسبانيا، في وقت تصاعدت فيه الانتقادات بشأن الطريقة التي استُخدم بها رونالدو داخل المنظومة البرتغالية.

وخلال حديثه لبرنامج "After Foot" على إذاعة "RMC" الفرنسية، أكد دجوركاييف أن وجود لاعب بقيمة كريستيانو رونالدو يفرض على الجهاز الفني واللاعبين بناء أسلوب اللعب بما يتناسب مع إمكاناته.

وقال: "إذا ضممت كريستيانو رونالدو، فعلى الفريق أن يلعب من أجله، وهذا لم يكن الحال. كان واضحًا أن فريقه يقاطعه، فلم يمرروا له الكرة، ولم يضعوه في أفضل المواقع لتحقيق النجاح. إما أن تستبعده تمامًا، أو أن تضمه وتضمن أن يلعب الفريق من أجله".

إهدار قدرات الهداف التاريخي

ويرى النجم الفرنسي، المتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم 1998، أن البرتغال لم تستغل قدرات الهداف التاريخي لكرة القدم الدولية بالشكل المطلوب، مشيرًا إلى غياب الانسجام والتفاهم بين رونالدو وزملائه طوال مشوار البطولة.

واعتبر دجوركاييف أن المنتخب البرتغالي أخفق في توفير البيئة المناسبة التي تسمح لرونالدو بإظهار أفضل ما لديه، رغم مكانته وخبرته الكبيرة.

ولم تكن هذه الانتقادات الأولى التي تطال المنتخب البرتغالي في البطولة، إذ رافق الجدل دور رونالدو منذ المباراة الافتتاحية أمام منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي انتهت بالتعادل.

وأثار دور قائد البرتغال داخل الفريق نقاشًا واسعًا منذ ذلك اللقاء، في ظل تباين الآراء حول تأثيره في أداء المنتخب، وهو ما تسبب في انقسام بين الجماهير والمحللين، قبل أن تنتهي رحلة البرتغال بخروجها من البطولة أمام إسبانيا.