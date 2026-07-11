بعد صراع مع أرسنال.. مانشستر سيتي يضم "جوهرة" ليستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن إتمام إجراءات التعاقد رسميا مع الجناح الواعد لنادي ليستر سيتي، جيريمي مونغا، في صفقة بلغت قيمتها 10 ملايين جنيه إسترليني (نحو 12.7 مليون دولار)، بالإضافة إلى حوافز ومتغيرات مالية إضافية، وفقاً لما علمت به شبكة "سكاي سبورتس نيوز" (Sky Sports News) الإخبارية.

وربط الدولي الإنجليزي تحت 19 عاما نفسه مع بطل إنجلترا بعقد طويل الأمد يمتد لخمس سنوات، ليُقيَّد بموجبه في صفوف النادي حتى صيف عام 2031.

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تأتي هذه الصفقة بعد أن أتم اللاعب عامه السابع عشر يوم الجمعة الماضي، محاطاً بهالة من الاهتمام الإعلامي كونه يمتلك سجلاً تاريخياً مبكراً في الملاعب الإنجليزية؛ إذ يُعدُّ مونغا ثالث أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، وثاني أصغر لاعب يرتدي قميص الفريق الأول لنادي ليستر سيتي، بعد أن سجل ظهوره الأول في دوري الأضواء والشهرة أمام نيوكاسل يونايتد في أبريل/نيسان 2025، وكان في سن 15 عاما و271 يوما فقط.

وعلى الرغم من هبوط "الثعالب" إلى دوري الدرجة الأولى (التشامبيونشيب) بنهاية المطاف، إلا أن الموهبة الشابة بصم على حضور قوي خلال موسم 2025/2026، حيث شارك في 30 مباراة في مختلف المسابقات، مسجلا هدفا واحدا ومقدما تمريرتين حاسمتين، ليرفع رصيد مشاركاته الإجمالية مع الفريق الأول لليستر سيتي إلى 37 مباراة، منها 7 مواجهات في الدوري الممتاز، وهي حصيلة كانت كافية لإقناع كبار الأندية الإنجليزية بمؤهلاته.

بداية فصل جديد لمونغا

وفي أولى كلماته عقب التوقيع، صرح مونغا للموقع الرسمي لمانشستر سيتي قائلاً: "عندما علمت باهتمام مانشستر سيتي، أدركت على الفور أن هذا هو الخيار الأمثل بالنسبة لي. إن الانضمام إلى هذا النادي المذهل هو حلم يتحقق لأي لاعب كرة قدم شاب. لقد كان النادي الأفضل في إنجلترا على مدار السنوات العشر الماضية، كما أنه يمنح الفرص للاعبي الأكاديمية مثل فيل فودين ونيكو أورايلي، مما يثبت وجود مسار واضح للتصعيد. إنه لشرف كبير أن أتواجد هنا، وأنا مسرور للغاية بانضمامي".

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وبانتقاله إلى مدينة مانشستر، يصبح الجناح الواعد ثالث لاعب إنجليزي يعزز صفوف تشكيلة المدير الفني الجديد للسيتي، إينزو ماريسكا، خلال نافذة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في أعقاب التعاقد مع حارس المرمى بيرس تشارلز، والوافد من نيوكاسل إيليوت أندرسون في صفقة قياسية بلغت 116 مليون جنيه إسترليني (نحو 147.3 مليون دولار).

من جانبه، رحب المدير الرياضي لمانشستر سيتي، هوغو فيانا، بالوافد الجديد مؤكدا أن النادي كان يتابع تطوره عن كثب: "جيريمي لاعب مثير للاهتمام، وقد قطع بالفعل خطوات هائلة في مسيرته الاحترافية الشابة. كنا على دراية تامة بموهبته ورأينا قدراته أولاً بأول خلال فترته مع ليستر. وفي سن السابعة عشرة، نحن واثقون من أنه سيستمر في التطور والتحسن، وأن هذه هي الخطوة التالية الصحيحة في مسيرته. نتطلع بشدة لدعمه في كل مرحلة من مراحل رحلته".

صراع "الساعة الحادية عشرة"

عكست صفقة مونغا طبيعة سوق الانتقالات المتسارعة؛ فاللاعب الذي احتفل بميلاده السابع عشر هذا الصيف، كان محور صراع محتدم بين القطبين الأبرز في الكرة الإنجليزية مؤخراً. إذ كانت المؤشرات كافة تسير باتجاه انضمامه إلى أرسنال، لا سيما بعد أن أبدى اللاعب رغبة واضحة في الانتقال عقب محادثات إيجابية مع مسؤولي "المدفعجية". إلا أن إدارة مانشستر سيتي نجحت في حسم الصفقة في الأمتار الأخيرة (في الساعة الحادية عشرة)، مستغلةً تراجع أرسنال عن تلبية التقييم المالي الذي وضعه ليستر سيتي والمتمثل في 10 ملايين جنيه إسترليني إلى جانب الإضافات.

ورغم أن دفع مثل هذا المبلغ للاعب في هذا السن ينطوي على مخاطرة، إلا أن المراقبين يرون أن إمكانات المهاجم الشاب تبرر القيمة المادية؛ إذ حُظي بمتابعة دقيقة من كشافي الأندية الكبرى منذ ظهوره التاريخي الأول في البريميرليغ، وهو الظهور الذي ارتبط بواقعة طريفة تعكس صغر سنه، حيث مُنع قانونياً من ارتداء قميص ليستر سيتي الذي يحمل شعار الراعي الرئيسي (شركة مراهنات) لكونه دون السن القانونية.

ويضع هذا النضج المبكر مونغا في مصاف النخبة التاريخية للمسابقة، حيث يستقر في المرتبة الثالثة بقائمة أصغر اللاعبين ظهوراً في البريميرليغ، والتي تصدرها ثنائية أرسنال الواعدة: